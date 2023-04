‘PSV lijkt bezig met alternatief voor Jarrad Branthwaite en komt uit in België’

Dinsdag, 25 april 2023 om 10:20 • Wessel Antes • Laatste update: 10:23

PSV heeft dit seizoen meermaals toenadering gezocht bij Zulte Waregem over een transfer van Lukas Willen, zo meldt Het Nieuwsblad maandagavond. De twintigjarige verdediger van de Belgische degradant ligt nog tot medio 2024 vast. Essevee hoopt Willen ook in de Challenger Pro League te behouden, maar de vraag is nu of de linkspoot het zelf ziet zitten om een niveau af te dalen. Mogelijk waagt PSV deze zomer een nieuwe poging om de mandekker naar Eindhoven te halen.

Zulte heeft een teleurstellend seizoen achter de rug in de Jupiler Pro League. Zondag ging de club van onder meer Timothy Derijck en Ruud Vormer met 2-3 onderuit tegen Cercle Brugge, waardoor degradatie een feit is. Willen was dit seizoen een lichtpuntje in de defensie van Zulte en vormde samen met Derijck het centrale duo. De verwachting is dat Zulte door de degradatie afscheid moet nemen van diverse selectiespelers. Zo zou Vormer het bijvoorbeeld niet zien zitten om op het tweede niveau van België te spelen.

Wat Willen zelf ambieert is nu de vraag, al weet Het Nieuwsblad dat PSV zijn situatie monitort. “Het Nederlandse PSV kwam hem al meermaals scouten en is gecharmeerd. Zulte Waregem wil hem houden.” Gezien zijn contractsituatie lijkt een verkoop van Willen een logischere keuze voor Zulte, daar de verdediger dan nog een transfersom kan opleveren. De Belgische jeugdinternational kwam in juli 2021 transfervrij over uit de jeugdopleiding van Club Brugge.

Willen debuteerde dit seizoen als profvoetballer bij Essevee en staat inmiddels op 21 officiële wedstrijden. Volgens Transfermarkt is de centrumverdediger momenteel 400.000 euro waard, maar Zulte lijkt hem voor dat bedrag niet van de hand te doen. Met Olivier Boscagli en Armando Obispo heeft PSV al twee linksbenige centrale verdedigers in de gelederen tot medio 2025. Mogelijk is Willen een goedkoper alternatief voor Jarrad Branthwaite, die wordt gehuurd van Everton. De Eindhovenaren willen de Engelsman naar verluidt graag definitief strikken, maar the Toffees zouden hoog in de boom zitten wat betreft de transfersom.