PSV levert Speler én Talent van de Maand november af; Bakayoko evenaart Wijndal

Vrijdag, 1 december 2023 om 21:14 • Jonathan van Haaster

Johan Bakayoko en Joey Veerman zijn vrijdag in de prijzen gevallen. De Belg ging aan de haal met de prijs voor Johan Cruijff Talent van de Maand november. Veerman werd uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand november. Bakayoko is de tweede speler ooit sinds 2020, na toenmalig AZ'er Owen Wijndal, die de prijs voor beste talent voor de tweede maal op rij wint.

Veerman staat bekend om zijn aanvallende bijdrages. Vanaf het moment dat de Volendammer voor PSV tekende, zijn er slechts vier spelers met méér assists in de tien beste Europese competities dan hij: Mike Trésor Ndayishimiye (27), Lionel Messi (26), Dusan Tadic (26) en Kevin De Bruyne (26). Veerman heeft er 22 en staat daarmee op gelijke hoogte met Ousmane Dembélé.

Dit seizoen staat Veerman eenzaam aan de top als het gaat om gecreëerde kansen. Veerman stond liefst 63 keer aan de basis van een gevaarlijke kans. Zijn naaste concurrenten, Jarne Steuckers, Iago Aspas en Isco, staan op 45. Daarnaast werd Veerman tegen zowel Heracles Almelo als FC Twente uitgeroepen tot KPN Man of the Match. Een mijlpaal voor de middenvelder, die daarvoor nooit aan de haal ging met de prijs voor beste speler van de wedstrijd.

Ook in verdedigend opzicht liet Veerman zich in november gelden. In drie Eredivisie-wedstrijden veroverde hij liefst 28 ballen, net als George Cox, Thom Haye en Damon Mirani. Alleen Peer Koopmeiners deed het met 31 balveroveringen beter. Hans Kraay junior, die de prijs namens ESPN overhandigde, stelt dat een middenveld met Frenkie de Jong én Veerman in het Nederlands elftal zou moeten kunnen, gezien de defensieve bijdrage van Veerman. "Voor mij is dat sowieso een optie", lacht Veerman.

"We hebben het met zijn allen nog nooit gezien. Ik heb nog niet met hem samengespeeld op het middenveld, dus ik zou zeggen: laten we het een keer proberen." Veerman weet dat de concurrentie met Mats Wieffer en Tijjani Reijnders niet mals is. "Zeker weten. Dat zijn ook goede spelers. Het gaat er denk ik om wie het beste in vorm is en wie het het beste kan invullen op die positie. We gaan het meemaken."

Bakayoko

Net als Veerman is dus ook Bakayoko in de prijzen gevallen. De Belgisch international leverde in november drie assists. Alleen Steven Berghuis deed het met vijf stuks beter. Inmiddels staat Bakayoko op zeven assists dit seizoen. Bakayoko beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij PSV en is niet meer weg te denken uit de basisformatie van trainer Peter Bosz. Mede dankzij de inbreng van Bakayoko is PSV na dertien speelrondes nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Bakayoko stond aan het begin van zijn carrière bekend om zijn acties binnendoor. De vleugelflitser merkt op dat hij meer variatie in zijn spel heeft gekregen. "Qua schoten, voorzetten en acties binnen- en buitenom. Ik ga ook buitenom. Ik denk dat als je de wedstrijd tegen FC Twente bekijkt, je kunt zien dat ik meer buitenom ben geweest dan wie dan ook. Daarmee verras ik. Ik wil ervoor zorgen dat mijn tegenstander niet weet wat ik ga doen."