PSV laat verdediger met aflopend contract vertrekken naar Auxerre

PSV neemt afscheid van Frederik Oppegard. De Noorse linksachter maakt de overstap naar Auxerre, de nummer elf van de Ligue 1. De Franse club betaalt een onbekende transfersom voor Oppegard, die in Eindhoven beschikte over een aflopend contract.

Oppegard kwam in het seizoen 2019/20 op huurbasis over van het Noorse Valerenga en maakte daarna de definitieve overstap naar PSV. De Noor kwam in Eindhoven tot elf wedstrijden in het eerste elftal en maakte ook 48 keer zijn opwachting namens Jong PSV.

Een doorbraak bleef na verhuurperiodes bij Heracles Almelo en Go Ahead Eagles echter uit. De linkspoot gaat nu zijn geluk in Frankrijk beproeven en tekent bij Auxerre een contract voor drieënhalf jaar.

PSV vangt zodoende nog een bedrag voor Oppegard, die aankomende zomer uit zijn contract zou lopen. De Eindhovenaren spreken van een ‘niet nader te noemen transfersom’.

“We zijn Fredrik dankbaar voor alles wat hij voor PSV heeft betekend”, laat directeur voetbalzaken Earnest Stewart weten. “We wensen hem allemaal heel veel succes en geluk toe in het vervolg van zijn carrière.”

De 22-jarige Noor lijkt niet de enige linksachter te zijn die PSV deze winter gaat verlaten. De transfer van Matteo Dams naar het Saudische Al-Ahli voor een bedrag van 9 miljoen euro+ 1 miljoen euro aan bonussen is bijna in kannen en kruiken.

De koploper van de Eredivisie komt daardoor linksachterin dun in de bezetting te zitten, mede doordat Sergiño Dest nog niet volledig hersteld is van zijn zware blessure. PSV wil zich deze winter graag nog versterken met een linksachter en heeft verschillende opties op het verlanglijstje staan.