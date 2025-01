PSV schakelt snel, nu Matteo Dams op weg is naar Al-Ahli uit de Saudi Pro League. Volgens Voetbal International richt de koploper uit Eindhoven zijn pijlen op Souffian El Karouani. De verwachting is echter dat FC Utrecht de 24-jarige linksback met een contract tot medio 2026 niet zomaar laat gaan.

El Karouani is overigens één van de kandidaten op het lijstje van PSV, dat de andere opties voorlopig niet wereldkundig maakt. De vleugelverdediger maakt net als Utrecht een goed seizoen door in de Eredivisie, waardoor de huidige nummer drie niet staat te springen om tussentijds een deal met PSV te sluiten.

De door PSV begeerde linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Den Bosch, om na een tussenstop bij enkele amateurclubs in 2017 naar NEC te vertrekken. Aldaar maakte hij tussen 2019 en 2023 deel uit van de A-selectie. Anderhalf jaar geleden volgde de stap naar Utrecht, waar de teller inmiddels op 54 duels (1 goal en 10 assists) staat. Met name onder Ron Jans is El Karouani een vaste kracht.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV Nicola Zalewski van AS Roma op de korrel had, al ketste een transfer afgelopen zomer af. De regionale krant benadrukt tevens dat niet iedereen binnen PSV ervan overtuigd is dat El Karouani tussentijds weg te plukken is bij Utrecht, waardoor andere opties worden besproken.

Dams

Dams gaat PSV verlaten voor Al-Ahli, zo maakte Fabrizio Romano maandagmiddag bekend. De twintigjarige back van de Eindhovenaren heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit Saudi-Arabië en ondergaat op korte termijn een medische keuring. Dams beschikte over een aflopend contract bij PSV.

Rik Elfrink meldde namens het Eindhovens Dagblad dat PSV een vast bedrag van negen miljoen euro ontvangt. De transfersom kan middels bonussen nog oplopen tot tien miljoen euro. De transfer van de verdediger naar het Midden-Oosten is zeer opvallend te noemen, daar hij pas sinds afgelopen zomer onderdeel uitmaakte van de hoofdmacht van PSV.

Dams kon niet altijd evenveel indruk maken tijdens zijn optredens. De jonge Belg kwam tot 24 wedstrijden namens de Eindhovenaren. Het bod dat Al-Ahli heeft gedaan was voor zowel PSV als de verdediger niet te weigeren.