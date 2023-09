PSV laat RKC na rust kansloos en blijft foutloos; eerste treffer Malik Tillman

Zaterdag, 2 september 2023 om 21:54 • Jonathan van Haaster

PSV heeft na een goede tweede helft simpel afgerekend met RKC Waalwijk. De ploeg van Peter Bosz won uiteindelijk met 0-4 dankzij treffers van Joey Veerman, Noa Lang, Luuk de Jong en Malik Tillman. Laatstgenoemde maakte zijn eerste treffer in dienst van PSV, terwijl uitblinker De Jong naast zijn treffer ook goed was voor twee assists. Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma speelde een negatieve hoofdrol bij het tweede en derde tegendoelpunt. PSV is na drie speelrondes nog altijd foutloos in de Eredivisie, terwijl RKC ook na vier wedstrijden puntloos is.

Aan de kant van RKC koos trainer Henk Fraser voor één wijziging ten opzichte van het duel met NEC (3-0). Thierry Lutonda werd naar de bank verwezen en zag zijn linksbackpositie worden ingenomen door Aaron Meijers. Bij PSV koos Bosz ervoor om Olivier Boscagli op de bank te houden, wat betekende dat Jerdy Schouten andermaal als centrale verdediger acteerde. Patrick van Aanholt keerde terug op de linksbackpositie, waardoor Sergiño Dest terugkeerde op zijn vertrouwde rechterkant. Guus Til was op het middenveld de vervanger van de naar Nottingham Forest vertrokken Ibrahim Sangaré.

De openingsfase was bepaald niet spectaculair te noemen. RKC liet de bal aan PSV, dat daar tot frustratie van Bosz amper wat mee deed. De Eindhovenaren misten na een kwartier een grote kans via Lang, die echter buitenspel bleek te hebben gestaan. RKC loerde op een counterkans en kreeg die ook na een minuut of twintig. Na een goede actie van Denilho Cleonise speelde David Min zichzelf goed vrij. De aanvaller had een scherpe voorzet in huis, die via Michiel Kramer bij de tweede paal belandde. Daar kopte Zakaria Bakkali in zeer kansrijke positie over. PSV kwam in eerste instantie niet verder dan een schot van Ismael Saibari, die zijn poging een meter of twee naast zag gaan. Vlak voor rust was het alsnog raak. De Jong legde keurig terug op Veerman, die Oukili kinderlijk eenvoudig omspeelde en overtuigend raak schoot: 0-1.

Na rust ging het tempo bij PSV wat omhoog, waardoor het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen steeds zichtbaarder werd. Dat hoge tempo werd RKC tien minuten na rust te veel. Vaessen nam een doeltrap kort op Bruma, die Felida in het centrum wilde aanspelen. Laatstgenoemde werd echter dusdanig onder druk gezet dat balverlies onvermijdelijk was. De Jong nam de bal over en gaf af op Lang, die kinderlijk eenvoudig voor de 0-2 zorgde.

Niet veel later gooiden de Eindhovenaren het duel definitief in het slot. Weer leed Bruma balverlies, waarna de bal na een fraaie aanval over meerdere schijven via Johan Bakayoko bij De Jong terechtkwam. De spits rondde af middels een fraaie voetbeweging. Bosz gunde De Jong, Lang, Saibari, Dest en Bakayoko hun wissels na een zware Europese week. Invaller Tillman maakte vlak voor tijd de 0-4, door Godfried Roemeratoe af te troeven en Vaessen kansloos te laten.