PSV krijgt vlak voor rust behalve tegengoal nóg een grote klap te verwerken

PSV zal met een vervelend gevoel de kleedkamers opzoeken na de eerste helft tegen Stade Brest. De Eindhovenaren hadden het lastig in de openingsfase, creëerden legio kansen, maar gingen toch met een 1-0 achterstand rusten. Dat was echter niet het enige slechte nieuws.

Eigenlijk was het een grote Marco Bizot-show in de eerste helft van Stade Brest - PSV. De Nederlandse goalie keepte een uitstekende eerste helft. Hij moest na een minuut of tien voor het eerst aan de bak, toen hij moest strekken na een venijnige, lage knal van Malik Tillman.

Ook Luuk de Jong zal zijn Nederlandse collega vervloeken. De ervaren spits mocht alleen op Bizot aflopen, probeerde het met een stift, maar met zijn rechterarm hield de Nederlandse goalie zijn doel schoon.

Even later had de sluitpost weer een ongelooflijk knap antwoord op een inzet van De Jong, ditmaal nadat de spits het doel onder vuur nam met zijn hoofd. Kort daarna kreeg Peter Bosz de eerste klap te verwerken.

Matteo Dams beging namelijk een overtreding na een zwakke aanname en werd op de bon geslingerd. Zodoende mist Belg het volgende Champions League-duel, die met Rode Ster Belgrado-uit.

De échte klap volgde echter enkele tellen later. Vanuit een vrije trap kwam Brest plotseling tegen de verhouding in op voorsprong. De bal caramboleerde via het bovenbeen van Ryan Flamingo voor de voeten van Julien Le Cardinal, die eenvoudig binnen kon werken: 1-0.