PSV houdt naast Noa Lang een blessure over: ‘Dat kan weken gaan duren’

PSV ziet de ziekenboeg in aanloop naar de uitwedstrijd zondag tegen FC Volendam behoorlijk leegstromen, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Joey Veerman, Malik Tillman en Ricardo Pepi misten de topper tegen Ajax (1-1), maar zijn komende speelronde weer inzetbaar. Dat geldt waarschijnlijk niet voor Guus Til.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax had PSV de blessures van Pepi en Til intern gehouden, waardoor het ontbreken van het tweetal als een grote verrassing kwam bij het bekendmaken van de opstelling.

Peter Bosz zei na afloop dat het voor een aantal spelers een race tegen de klok was geweest, waarbij alles net de verkeerde kant opviel voor PSV. "Als de wedstrijd een dag later was geweest, dan had dat al veel verschil gemaakt", zei Bosz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bosz sprak de verwachting uit dat de meeste spelers zondag tegen Volendam weer mee kunnen doen. De trainer zei niets specifiek over Til, maar volgens Elfrink zou de aanvallende middenvelder er een tijdje uit kunnen liggen. "Misschien een paar weken", aldus de PSV-watcher.

Sergiño Dest speelde wél mee tegen Ajax, maar de linksback van de Eindhovenaren kwam niet ongeschonden uit de strijd. "Het is nog even afwachten met Dest", zegt Elfrink. "Er worden check-ups gedaan."

Noa Lang viel een week eerder al uit tegen Almere City FC (2-0 winst). De linkeraanvaller heeft een forse hamstringblessure opgelopen. "Dat kan een paar maanden worden", zegt Elfrink.

Technisch directeur Earnest Stewart bevestigde dat overigens zondagavond ook in Studio Voetbal. "Het EK? Nee, dat komt niet in gevaar voor Noa", aldus Stewart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties