PSV heeft peperduur target van afgelopen zomer nog niet uit het hoofd gezet

PSV evalueert momenteel de selectie met het oog op de aanstaande winterse transferperiode. Het technische hart laat zijn beslissingen afhangen van nieuws uit de ziekenboeg, zo verzekert Rik Elfrik namens het Eindhovens Dagblad. De blessures, of beter gezegd de ernst ervan, van Adamo Nagalo en Couhaib Driouech zijn daarbij leidend.

Wanneer het tweetal geblesseerden precies terugkeert bij PSV, is vooralsnog niet duidelijk aan te geven. "Bij een soortgelijke blessure als die van Nagalo was Armel Bella-Kotchap vorig seizoen bijvoorbeeld begin februari terug", zo weet Elfrink over de centrumverdediger.

Driouech ligt er volgens de clubwatcher 'meerdere maanden' uit. Omdat collega-buitenspeler Hirving Lozano in januari vertrekt naar het Amerikaanse San Diego FC, beschikt Peter Bosz op korte termijn over nog slechts vijf aanvallers (Luuk de Jong, Ricardo Pepi, Noa Lang, Johan Bakayoko en Ivan Perisic).

Elfrink voorziet een gebrek aan opties. "Daarmee oogt PSV nogal kwetsbaar, zeker ook omdat vanuit Jong PSV nog weinig aanvallend talent doorstroomt."

Met het oog op hierboven genoemde blessuregevallen kijkt de Eindhovense landskampioen rond op de transfermarkt. Eén gevolgde speler wordt door Elfrink met naam genoemd: Ko Itakura.

De Japanse mandekker was afgelopen zomer al in beeld bij PSV en dat is nu niet anders. Wat ook niet veranderd is, is het gegeven dat de Eindhovenaren tegen het forse prijskaartje van de al 28-jarige Itakura aanhikken.

Eerder zou sprake geweest zijn van een clausule in zijn contract ter waarde van vijftien miljoen euro. Gezien zijn leeftijd en anderhalf jaar durende contract zal PSV niet bereid zijn te hoofdprijs te betalen voor Itakura.