PSV heeft geen ongunstige loting: Girona, Stade Brest en Rode Ster zijn tegenstanders

PSV weet wie de tegenstanders in de nieuwe competitiefase van de Champions League zijn. De Eindhovenaren zijn donderdagavond in Monaco gekoppeld aan onder meer Liverpool, Paris Saint-Germain en Juventus.

Dit seizoen is alles anders in de Champions League. In het nieuwe format van het miljardenbal wordt de traditionele groepsfase vervangen door een competitiefase met 36 teams, vier meer dan in het oude systeem.

Maar in tegenstelling tot een normale competitie waar ploegen elkaar allemaal twee keer treffen vinden er in de competitiefase van de Champions League slechts acht speelrondes plaats, waarbij elke ploeg vier keer uit speelt en vier keer thuis.

Elke ploeg komt twee ploegen tegen uit dezelfde pot. Een Nederlands onderonsje tussen Feyenoord en PSV was niet mogelijk, daar clubs uit hetzelfde land elkaar niet mogen treffen in de groepsfase.

De top acht van de competitiefase gaat rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl de teams op de plekken negen tot en met 24 een play-off gaan afwerken om zich bij deze ploegen te voegen.

Voor de onderste 12 ploegen komt het Europese avontuur ten einde en is de Europa League niet langer een vangnet.

Alle tegenstanders van PSV: Liverpool (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Juventus (uit), Shakhtar Donetsk (thuis), Sporting Portugal (thuis), Rode Ster Belgrado (uit), Girona (thuis) en Stade Brest (uit).