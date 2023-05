PSV haalt komende zomer bezem door selectie: mogelijk geheel elftal vertrekt

Woensdag, 3 mei 2023 om 11:11

Technisch directeur Earnest Stewart is van plan om komende zomer flink de bezem door de selectie van PSV te halen. Volgens het Eindhovens Dagblad is er een reële kans dat er een elftal aan spelers uit Eindhoven vertrekt. Onder meer Jordan Teze mag bij een goede aanbieding vertrekken, terwijl het niet haalbaar lijkt dat Thorgan Hazard komend seizoen opnieuw op huurbasis in het Philips Stadion speelt.

“Wij zullen door gaan selecteren”, zei technisch directeur Stewart voorafgaand aan de door PSV gewonnen bekerfinale tegenover ESPN. Ruud van Nistelrooij lijkt zich op te kunnen maken voor zijn tweede seizoen als trainer van de Eindhovenaren. Van de keepers staan Joël Drommel en vierde doelman Kjell Peersman voor een vertrek. Drommel, die een heldenrol vervulde in de bekerfinale, mag op huurbasis vertrekken, al is verkoop aannemelijker. Peersman moet rekening houden met een uitleenbeurt.

In de defensie worden er flink wat mutaties verwacht. Het definitief inlijven van Jarrad Branthwaite lijkt momenteel ‘simpelweg onhaalbaar’. Gesprekken tussen PSV en Everton over de twintigjarige mandekker liepen tot nog toe spaak. “Phillipp Mwene, Jordan Teze en André Ramalho mogen bij een interessante bieding vermoedelijk allemaal vertrekken”, schrijft journalist Rik Elfrink. “Dat geldt ook voor huurling Timo Baumgartl.” De momenteel aan Go Ahead Eagles verhuurde Frederik Oppegard heeft naar verluidt ook geen toekomst meer in Eindhoven.

Op het middenveld houdt PSV rekening met het vertrek van zowel Ibrahim Sangaré als Érick Gutiérrez. Met Ismael Saibari wil de club vooralsnog wel door. PSV heeft het gevoel dat er nog genoeg potentie in de Marokkaans jeugdinternational zit. In de aanval lijkt een langer verblijf van Hazard, gezien zijn salaris, onhaalbaar. De Belg wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund.

Achter de naam van Fábio Silva staat nog een vraagteken. Het definitief inlijven van de Portugese huurling is niet mogelijk, aangezien Wolverhampton Wanderers hier niet aan wenst mee te werken. Silva zelf wil via huur nog graag een jaar langer bij PSV blijven. Tot slot is ook het doorgaan met de Braziliaanse huurling Sávio geen uitgemaakte zaak.