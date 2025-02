PSV geeft 1-3 voorsprong in extremis weg door goals NEC in minuut 90 en 95

PSV heeft zaterdag dure punten verspeeld in de Eredivisie. NEC toonde zich een stugge tegenstander, maar leek zich in de slotfase toch gewonnen te moeten geven. De thuisclub toonde veerkracht en poetste ver in blessuretijd een 1-3 achterstand weg, om met 3-3 gelijk te spelen. Een prachtig resultaat ook voor achtervolger Ajax, dat zondag uitkomt tegen Feyenoord, vijf punten minder heeft maar ook nog twee duels tegoed.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV, waar Richard Ledezma op de rechtsbackpositie de voorkeur kreeg boven Rick Karsdorp. Ryan Flamingo en Armando Obispo vormden het hart van de defensie, met Mauro Júnior als linksback. Jerdy Schouten vormde daarvoor een blok met Joey Veerman. Ismael Saibari startte op 10. Ivan Perisic speelde als linksbuiten, terwijl Johan Bakayoko vanaf de rechterkant begon. Luuk de Jong was de spits van dienst.

NEC begon furieus en Benítez moest al snel handelend optreden bij een knal van Vito van Crooij. De PSV-doelman hield kort daarna Sami Ouaissa van scoren af. PSV had het lastig in Nijmegen en wist maar mondjesmaat gevaar te stichten voor het doel van de thuisclub. Een knal van Bakayoko werd geblokt en De Jong schoot net naast.

Een lastige avond dus voor PSV, dat enkele minuten na rust dan toch de leiding nam. Na een klutssituatie knalde De Jong de bal van dichtbij in de kruising. Er waren protesten bij NEC vanwege een duwtje van Bakayoko en er kwam een check bij de VAR. Arbiter Serdar Gözübüyük keurde de 0-1 uiteindelijk goed, tot vreugde van de meegereisde PSV-fans.

PSV trok het initiatief naar zich toe en vooral Bakayoko was dreigend met acties aan de rechterkant. Een schot van de Belgische aanvaller vloog net naast het Nijmeegse doel. De 0-2 leek in de lucht te hangen, maar het was juist NEC dat op 1-1 kwam na 65 minuten. Een indraaiende vrije trap kwam uiteindelijk terecht bij Ouaissa, die Benítez van dichtbij verschalkte.

NEC tankte duidelijk vertrouwen en Bryan Linssen, die het eerder aan de stok kreeg met de PSV-doelman, testte Benítez van afstand. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van PSV, dat weet dat achtervolger Ajax zondag aantreedt tegen Feyenoord in De Klassieker en bij winst kan inlopen, mocht de koploper punten verspelen in Nijmegen.

Saibari had daar geen geen boodschap aan en knalde raak in de rechterbovenhoek. Slechts drie minuten later tekende Bakayoko uit een counter voor de 1-3. In beide gevallen was Mauro Júnior de aangever. PSV gaf even gas en trok de tot dan toe moeizaam verlopen wedstrijd in De Goffert naar zich toe. Het werd kort voor het einde na een slechte terugspeelbal van Flamingo, waarna Kento Shiogai simpel kon binnentikken voor een leeg doel.

Het bleef tot het einde spannend en de onwaarschijnlijk geachte 3-3 viel ver in blessuretijd. Een corner vloog over Benítez heen, waarna Linssen van dichtbij de 3-3 kon binnentikken. Grote frustratie bij Peter Bosz en de PSV-spelers vanwege het dure puntenverlies.