PSV gaat ook bij Sparta door met winnen, maar verliest Noa Lang

Zondag, 8 oktober 2023 om 18:39 • Tom Rofekamp

PSV heeft de koppositie zondag weer overgenomen van AZ. De ploeg van Peter Bosz was heer en meester op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat uiteindelijk met 0-4 nog goed wegkwam. PSV heeft zo na acht wedstrijden nog geen punt laten liggen in de Eredivisie. Smet op het duel was het geblesseerd uitvallen van Noa Lang.

Hoewel Bosz niet geheel tevreden was na donderdag, besloot hij precies dezelfde elf op te stellen als in het Champions League-duel met Sevilla (2-2). Dat betekende dat Hirving Lozano wederom moest plaatsnemen op de bank, net als Patrick van Aanholt en Armel Bella-Kotchap. André Ramalho behield ondanks zijn weifelde midweekse optreden het vertrouwen van zijn trainer. Sergiño Dest en Jordan Teze bekleedden respectievelijk de links- en rechtsbackpositie.

Onder toeziend oog van voormalig smaakmaker Xavi Simons creëerde PSV al vroeg twee grote kansen. Malik Tillman stuitte na een fraaie aanval op Nick Olij, terwijl Noa Lang een harde pegel op de lat zag uiteenspatten. Olivier Boscagli had met zijn kopbal even later al even weinig geluk. Na een kwartier liet Sparta voor het eerst van zich horen: Arno Verschueren kopte uit een vrije trap maar nét over het doel van PSV-goalie Walter Benítez.

??? SCHIT-TE-REND!! ??



Johan Bakayoko zet PSV op een 0-2 voorsprong met een fantastische krul! #spapsv — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2023

Lang begon niet veel later regelmatig aan zijn dijbeen te voelen. Met 35 minuten op de klok moest de aanvaller de strijd staken. Dat zal niet alleen Bosz, maar ook Ronald Koeman zorgen baren. De bondscoach zat mét Lang erbij al niet ruim in zijn aanvallende opties in de komende interlandperiode.

Met Lozano in het veld leek PSV vlak voor de thee op voorsprong te komen. Luuk de Jong kopte raak uit een voorzet van Dest, maar zag een streep door de treffer gaan wegens een overtreding van Tillman. Juichen kon PSV dus pas na de onderbreking. Toen was Tillman het eindstation na een razendsnelle omschakeling via Jerdy Schouten, Lozano en De Jong.

Met de 0-2 van Johan Bakayoko – de mooiste van de middag – raakte alle Spartaanse hoop vervlogen. De linksbenige rechtsbuiten dribbelde op zijn Robbens naar binnen, legde aan en liet Olij kansloos met een schitterende knal in de verre kruising. De Oranje-debutant moest nog twee keer vissen, één keer op een rebound van invaller Yorbe Vertessen en één keer op een rebound van De Jong. Dat laatste was een enorme sof voor Olij: De Jong scoorde namelijk na een penalty die de doelman eerst nog gekeerd had.