PSV'er lijkt vertrek zelf te bevestigen via social media

Tyrell Malacia lijkt zijn vertrek bij PSV zelf te bevestigen via X. Het was al zo goed als zeker dat de koopoptie in het huurcontract van de 25-jarige linksback niet gelicht zou worden door de Eindhovenaren, maar nu lijkt dus duidelijk dat hij inderdaad weer terugkeert naar Manchester United.

“Ik sluit dit hoofdstuk af met een lach”, schrijft Malacia bij twee foto’s op X. De negenvoudig international van Oranje heeft nu elke Nederlandse prijs in zijn prijzenkast staan. Eerder won hij al de beker en Johan Cruijff Schaal met Feyenoord.

Malacia leek in de winter hard op weg naar Benfica, maar die deal ketste op het laatste moment af. PSV zag zijn kans toen schoon en besloot de back te huren van Manchester United met een optie tot koop van tien miljoen euro.

De in Rotterdam geboren Malacia begon als basisspeler bij PSV, maar raakte zijn plekje in maart kwijt. Daarna moest de back het doen met vier invalbeurten. Malacia bleef daarna ook vier keer negentig minuten op de bank zitten. Dat was ook afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam het geval.

PSV lijkt Malacia dus niet definitief over te gaan nemen van Manchester United. Daardoor keert de Rotterdammer deze zomer weer terug op Old Trafford. The Red Devils kochten afgelopen winter Patrick Dorgu voor dertig miljoen euro van Lecce, waardoor Malacia wederom niet op (veel) speelminuten hoeft te rekenen.

De kans is daarom groot dat de Nederlander definitief gaat vertrekken bij Manchester United. De Engelsen namen hem in 2022 voor vijftien miljoen euro over van Feyenoord. De linkspoot ligt nog tot medio 2026 vast bij the Mancunians.