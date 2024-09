PSV deelt twee dagen na sluiten transfermarkt contractverlenging uit

PSV heeft een contractverlenging uitgedeeld aan Jesper Uneken, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De twintigjarige spits beschikte nog over een verbintenis tot medio 2025, en die is nu met twee jaar verlengd.

Jesper Uneken speelt al sinds 2011 bij PSV Academy. Afgelopen seizoen maakte hij in het competitieduel met AZ zijn eerste doelpunt namens de Eindhovenaren. Slechts vijf minuten na zijn entree schoot hij raak en tekende hij voor de 5-1 eindstand.

De spits speelt normaal gesproken zijn competitiewedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij afgelopen seizoen in 36 duels tot 10 doelpunten kwam.

“Hij is een spits zoals je die niet vaak meer ziet en een speler waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen”, vertelt Jan Vennegoor of Hesselink, technisch manager van Jong PSV. “Met zijn neusje voor de goal en het vermogen om ballen vast te houden is hij een klassieke targetman.”

“We zijn blij dat hij langer bij PSV blijft en benieuwd welke stappen hij de komende jaren gaat zetten. Hij heeft een gezond soort eigenwijsheid die hij vast moet houden en die hem met de hulp van de mensen bij de club ver kan brengen”, aldus Vennegoor of Hesselink.

Uneken zelf is logischerwijs erg trots op de verlenging. “Het voelt altijd als een beloning als zo’n grote club aangeeft met je verder te willen. Ik zit nu veertien jaar hier in de opleiding en ben hier dus van kinds af aan mee bezig. Dan is de dag waarop je je contract mag verlengen natuurlijk heel speciaal.”

“Het is een blijk van waardering en een teken dat je goed bezig bent”, besluit Uneken. “Ik wil het zo goed mogelijk blijven doen bij Jong PSV en daarna de stap zetten naar PSV 1. Daarvoor moet ik me blijven ontwikkelen en ik krijg hier ook alle ruimte om dat te doen.