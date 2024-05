PSV brengt openingsbod uit op man van 3 goals en 5 assists in de Eredivisie

PSV heeft verregaande interesse in Koki Saito, zo laat journalist Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond weten via X. De Eindhovenaren zouden reeds een eerste bod hebben neergelegd bij Lommel SK, dat onderdeel is van de City Football Group. De in Engeland gevestigde holding zou inzetten op een ‘flink miljoenenbedrag’ voor de 22-jarige Saito, die de afgelopen twee seizoenen op huurbasis speelde bij Sparta Rotterdam.

PSV, dat eerder vol inzette op de komst van Couhaib Driouech (Excelsior), is dus ook gecharmeerd van Saito. De Japanner staat bij Lommel nog tot medio 2025 onder contract, waardoor de City Football Group hem mogelijk moet verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Saito op zo’n 3 miljoen euro en Kranenburg weet dat de City Football Group inzet op een ‘flink miljoenenbedrag’. Sparta ziet Saito sowieso niet meer terug, daar de rechtsbenige linksbuiten simpelweg te duur is voor de Kasteelheren.

Snel meer.

