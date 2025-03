PSV brengt fans alvast in stemming voor Arsenal met heerlijke Champions League-video

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat dinsdagavond in de Champions League bezoek krijgt van Arsenal.

PSV staat in de achtste finale van het miljardenbal tegenover Arsenal, met de heenwedstrijd in het Philips Stadion. De returnwedstrijd in het Emirates Stadium is op woensdag 12 maart. De winnaar van het tweeluik staat in de kwartfinale tegenover Real Madrid of Atlético Madrid.

De Eindhovense club brengt de supporters alvast in de stemming voor de Europese kraker tegen Arsenal. Op X verschijnt dinsdagochtend namelijk een filmpje met daarin enkele hoogtepunten van PSV uit de Champions League van dit seizoen.

PSV won in de poulefase onder meer met 4-0 van Girona. Daarnaast was er de knappe 3-2 overwinning op Shakhtar Donetsk, na een 0-2 achterstand in de slotfase. De passie van de fans wordt extra belicht door het social media-team van PSV.

Uiteraard passeert ook de 3-1 overwinning op Juventus de revue. PSV poetste hiermee de 2-1 nederlaag in Turijn weg en staat daarom in de achtste finale van de Champions League. De eerste ontmoeting met Arsenal begint dinsdag om 21:00.