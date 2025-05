PSV bekijkt verdediger die woensdag mogelijk in finale Conference League speelt

PSV houdt rekening met het vertrek van diverse spelers. Olivier Boscagli bijvoorbeeld maakt de overstap naar Brighton & Hove Albion, terwijl ook Rick Karsdorp en Tyrell Malacia afzwaaien in Eindhoven. Technisch directeur Earnest Stewart is achter de schermen druk bezig met versterkingen voor aankomende zomer.

Stewart kijkt vooral naar de verdediging en volgens het Eindhovens Dagblad staat Nobel Mendy (Real Betis) hoog op het wensenlijstje. De twintigjarige centrumverdediger uit Senegal mag vertrekken uit Sevilla en PSV wil profiteren van die situatie.

Mendy, met een contract tot medio 2027 bij Real Betis, kwam dit seizoen zeer sporadisch in actie voor de nummer zes in LaLiga. Er staan 107 speelminuten verdeeld over twee duels in de Spaanse competitie achter zijn naam.

Vanwege diverse blessures in de selectie is Mendy opeens weer in beeld bij trainer Manuel Pellegrini. Het is niet uitgesloten dat de aan PSV gelinkte verdediger woensdag speeltijd krijgt tegen Chelsea, opponent in de finale van de Conference League.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Mendy in op één miljoen euro. Clubwatcher Rik Elfrink verwacht echter dat PSV enkele miljoenen moet overmaken naar Real Betis om de transfer te realiseren.

Elfrink voegt toe dat er enkele Belgische clubs ook bezig zijn met Mendy. PSV gaat als kampioen de Champions League in en heeft daardoor goede papieren in de strijd om de Afrikaanse verdediger.

Mendy is niet direct de droomaankoop van PSV. Stewart bekeek Japanner Ko Itakura (28) nog eens tijdens een wedstrijd van Borussia Mönchengladbach. De Duitsers vragen minimaal twaalf miljoen euro, wat voor PSV voorlopig aan de hoge kant is.