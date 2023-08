PSV aast op contractverlenging: ‘Gat tussen vraag en aanbod nog vrij groot’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 15:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:18

PSV heeft nog altijd geen akkoord bereikt met Isaac Babadi over de verlenging van zijn contract. Volgens het Eindhovens Dagblad is het verschil tussen vraag en aanbod momenteel nog groot. Het achttienjarige talent zou zelf wel de intentie hebben om zijn toekomst langer aan PSV te binden.

De naam van Babadi komt voor in alle lijstjes met Europese ‘wonderkids’. PSV zal er de komende maanden echter alles aan moeten doen om de middenvelder annex aanvaller te behouden. Het contract van Babadi loopt in de zomer van 2024 af en er zijn veel buitenlandse clubs met interesse. Onder meer Brentford, Eintracht Frankfurt en Stade Rennes zouden nu al bereid zijn een miljoenenbedrag neer te tellen voor Babadi. De rechtspoot wil naar verluidt graag bij PSV verlengen, maar volgens PSV-watcher Rik Elfrink zit er tussen ‘vraag (van de agenten) en aanbod nog wel een behoorlijk verschil’.

Babadi wist zich tijdens de voorbereiding van PSV op het komende seizoen in positieve zin te onderscheiden. Peter Bosz posteerde de jongeling recent in de basis tijdens de gewonnen oefenduels met FC Augsburg (1-2) en Nottingham Forest (1-0). Nu Xavi Simons is vertrokken bij PSV en Guus Til nog niet fit is, lijkt het erop dat Babadi vrijdagavond gaat starten wanneer de Eindhovenaren het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opnemen tegen Feyenoord.

Toch wilde Bosz in aanloop naar het duel met Feyenoord hier nog geen uitsluitsel over geven. “Het kan zijn dat Babadi gaat starten. Hij zit bij de selectie en hij geeft altijd honderd procent op de training. Na het vertrek van Simons heeft hij zijn kans goed gegrepen.” De 59-jarige oefenmeester liet zich eerder tegenover het Eindhovens Dagblad ook al lovend uit over zijn pupil. “Bij Isaac zou je niet zeggen dat het een jeugdspeler is, die draait gewoon goed mee. Ik kende hem niet en las in de krant wel dat allerlei ploegen belangstelling voor hem hadden. Dan raak je nieuwsgierig naar hem en ga je voor het eerst met hem trainen."