PSG wint Supercup ten koste van Dallinga en Spierings; Mbappé breekt record

Paris Saint-Germain heeft de Trophée des Champions – ook wel bekend als de Franse Supercup – woensdagavond gewonnen. In eigen huis was de landskampioen met 2-0 te sterk voor bekerwinnaar Toulouse, door doelpunten van Lee Kang-in en Kylian Mbappé. Het was voor de Parijzenaren de twaalfde keer in de clubhistorie dat de prijs in de wacht werd gesleept.

Aan de kant van PSG, dat afgelopen seizoen de landstitel veroverde en daarom dit duel mocht spelen, zat voormalig Roda JC-speler Danilo Pereira op de bank. Mbappé, die record na record blijft breken, trad zoals gebruikelijk aan in de aanval. Coupe de France-winnaar Toulouse begon met middenvelder Stijn Spierings en spits Thijs Dallinga in de basis.

Al na 2,5 minuut opende PSG de score. Een lange bal van Vitinha werd door Ousmane Dembélé knap in één keer voorgegeven, en voor de goal stond Lee klaar om af te drukken: 1-0.

De hoofdstedelingen bleven in de fase daarna domineren, maar na een kleine twintig minuten kreeg Toulouse ook een kans. Na een goede pass van Aron Dønnum ging de poging van Gabriel Suazo echter net naast.

In het restant van de eerste helft bleef de thuisploeg het meest dreigend. Zo hadden Bradley Barcola, Achraf Hakimi en Lee kansen op een verdubbeling van de score, maar tot een doelpunt kwamen ze niet. Aan de andere kant van het veld was daar tien minuten voor rust plotseling Dallinga, maar met een uitstekende redding belette Gianlugi Donnarumma hem het scoren.

Vlak voor rust was daar dan toch de 2-0: Mbappé versnelde tussen een aantal Toulouse-spelers in, haalde uit van ongeveer vijftien meter en vond de verre hoek. Het was zijn 111e doelpunt in het Parc des Princes, een record.

Toulouse kwam na de rust vastberaden uit de kleedkamer om er nog wat van te maken, maar tot een doelpunt leidde dat in de openingsfase van de tweede helft niet. Ondertussen raakte Hakimi aan de andere kant de paal uit een vrije trap.

In het restant van de wedstrijden hadden beide ploegen nog wat kansjes, maar gescoord werd er niet meer. Daarmee verzekerde PSG zich van opnieuw een prijs in Frankrijk: de twaalfde Trophée des Champions in de clubhistorie.

