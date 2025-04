PSG voorkomt blamage en plaatst zich voor finale van de Coupe de France

PSG heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de France. Dunkerque, met Nederlander Kay Tejan op de bank, leek lange tijd op weg naar een gigantische stunt. Maar in de tweede helft rechtte PSG de rug en trok het een 2-4 overwinning over de streep.

Luis Enrique nam het duel met Franse tweedeklasser Dunkerque serieus en stelde zijn sterkste namen op. Alleen bekerdoelman Matvej Safonov is normaal gesproken een bankzitter bij de Parijzenaren.

Toch leek er sprake te zijn van onderschatting bij de supersterren van PSG. Na zeven minuten bracht Vincent Sasso de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Twintig minuten later werd de schade nog groter voor de bezoekers uit Parijs.

Muhannad Yahya Saeed Al Saad zette Dunkerque, waar Demba Ba actief is als technisch directeur, op 2-0. Vlak voor rust deed Ousmane Dembélé wat terug voor PSG: 2-1.

Na rust kwam PSG al snel langszij via een kopbal van aanvoerder Marquinhos: 2-2. Na een uur spelen voorkwam Désiré Doué een afgang voor de koploper van de Ligue 1 door de 2-3 te maken. In de laatste minuut gooide Dembélé met zijn tweede treffer van de avond de wedstrijd in het slot: 2-4. Zodoende gaat de ploeg van Luis Enrique naar de finale van de Coupe de France.