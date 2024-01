PSG verslikt zich na oogstrelende hakbal in seizoensverrassing Stade Brest

Paris Saint-Germain heeft zich zondag verslikt in Stade Brest. De lijstaanvoerder van de Ligue 1 verspeelde vlak voor tijd een 2-1 voorsprong, waardoor men zich tevreden moet stellen met een punt. Nochtans blijft PSG fier aan kop gaan met zes punten voorsprong op nummer twee OGC Nice. Stade Brest blijft de verrassende nummer drie.

Het was al even geleden dat PSG níét won. Half december verspeelde de ploeg van Luis Enrique voor het laatst punten, op bezoek bij Lille OSC, en ook zondag leek er lang nergens voor gevreesd te hoeven worden.

PSG had de controle en brak een kleine vijf minuten voor rust de ban. Marco Asensio volleerde met een stuit raak na een fenomenaal stiftje van Bradley Barcola.

Met de 2-0 nog voor de onderbreking leken de Parijzenaren op rozen te zitten. Na een onderschepping op het middenveld combineerde PSG razendsnel richting de vijandige zestien, waar Randal Kolo Muani op de juiste plek stond om binnen te tikken achter Brest-goalie Marco Bizot.

???? ??????, wat een heerlijke goal! ?? Door een fantastische hakbal van Pereira Lage komt Brest op gelijke hoogte in het Parc des Princes! ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGS pic.twitter.com/H9t72HvjcN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2024

Het leek een lange avond voor Bizot te worden, tot zijn ploeg plots de aansluitingstreffer maakte. Danilo Pereira probeerde een Brestse poging te blokkeren, maar zag de bal tot zijn frustratie via zijn eigen lichaam achter Gianluigi Donnarumma belanden.

Brest kreeg de geest en werd tien minuten voor tijd beloond voor de ijver. De goal was er een om in te lijsten: invaller Mathias Pereira Lage had een heerlijke hakbal in huis na een pass van Martín Satriano.

De emoties zaten hoog bij PSG, en Barcola werd nog van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart.

