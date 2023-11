'Promes was altijd al irritant, maar dat hij zo diep in de onderwereld zit…’

Dinsdag, 7 november 2023 om 10:22 • Jordi Tomasowa

Johan Derksen had niet verwacht dat Quincy Promes zo diep in de onderwereld zou zitten. De civiele rechter oordeelde anderhalf jaar geleden dat Promes schuldig is aan het neersteken van zijn neef op een bedrijfsfeest in Abcoude. Daarnaast is de 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou verdachte in een omvangrijke drugszaak.

Promes ging in hoger beroep nadat de civiele rechter in juni 2022 oordeelde dat hij zijn neef een schadevergoeding moest betalen. Die zaak diende maandag bij het gerechtshof in Amsterdam. Promes hield opmerkelijk genoeg zijn onschuld vol en is niet bereid om met zijn neergestoken neef Esajas tot een schikking te komen.

Het onderwerp kwam maandagavond ter sprake bij Vandaag Inside. “René, heb jij weleens een familielid neergestoken?”, vroeg Wilfred Genee aan de analist. “Nee, ook niet per ongeluk”, lachte Van der Gijp vervolgens. “Maar Promes heeft zijn neef natuurlijk wel neergestoken.”

Promes houdt zich al jaren schuil in Rusland en was dan ook niet aanwezig. De vijftigvoudig Oranje-international liet zich in Amsterdam vertegenwoordigen door drie advocaten. De verdediging bepleitte opnieuw de onschuld van Promes. “Eigenlijk heeft hij levenslang in Rusland gekregen”, stelt Derksen.

“Ik vond Promes altijd een heel irritant ventje, maar dat hij zo diep in de onderwereld zou zitten had ik niet verwacht. Daar achtte ik hem ook niet bijdehand genoeg voor. Maar als je je neef neersteekt, dan zit er wel een steekje bij je los, hè”, aldus Derksen.

Genee noemde de veroordeling van Promes ‘bizar’ en vroeg eerder bij Veronica Offside aan Dick Advocaat, die als bondscoach van Oranje met Promes werkte, wat voor jongen hij vroeger was. “Hoe ik hem heb meegemaakt? Als een hele nette jongen. Hij zei ‘meneer’ en ‘u’ tegen me. Ik heb helemaal geen problemen met hem gehad.”

Advocaat stond dan ook te kijken van de beschuldigingen. “Of ik verbaasd ben? Het verbaast me zeer. Ik heb er geen last mee gehad.” Jan Boskamp keek vervolgens vreemd op van de uitspraken van Advocaat. “Jij vond hem een toffe gozer?", vroeg hij, waarna Advocaat counterde: “Er wordt een vraag gesteld hoe ik hem vond.”