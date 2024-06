Promes ‘laat niets aan het toeval over’ en traint samen met speler van Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die zich voorbereidt op het nieuwe voetbalseizoen.

Op 17 mei meldde Het Parool dat de vijftigvoudig international van Oranje onder voorwaarden vrij is gelaten. Promes zat vast in Dubai nadat hij betrokken was bij een verkeersongeluk en de plek van het ongeval verliet voordat de politie arriveerde.

Waar veel voetbalvrienden van Promes zich opmaken voor het EK, leek de 32-jarige Amsterdammer zich deze zomer niet te richten op het voetbal, maar daar is maandag verandering in gekomen. De Instagram-pagina @reality_fbi plaatste een Story waarop te zien is dat Promes terug is op het trainingsveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Zo te zien wil Promes niets aan het toeval overlaten. Hoewel een mogelijke uitlevering naar Nederland nog boven zijn hoofd hangt, is hij zichzelf aan het klaarmaken voor het volgende seizoen. Hij traint bij @coachnic_ die zich specialiseert in explosiviteit.”

Promes trainde maandag samen met een groep andere sporters, waaronder Liverpool Onder 21-verdediger Isaac Mabaya en Jamal Lowe, een 29-jarige spits van Swansea City. Op bewegende beelden is te zien hoe Promes in het Engels in de camera zegt: “Ze weten niet wie er terug is.”

De cel in

Promes verbleef in februari met Spartak Moskou in Dubai voor een trainingskamp. Daar raakte hij betrokken bij een verkeersongeluk en zou hij de plek van het ongeval hebben verlaten voordat de politie was gearriveerd. Vervolgens werd hij geweigerd bij de grenscontrole en moest hij naar de cel.Nederland vroeg daarna om zijn uitlevering, aangezien Promes nog straffen moet uitzitten. De voetballer is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Daarvoor moet hij in totaal een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten in zijn geboorteland. Momenteel lijkt Promes echter ongrijpbaar voor het Openbaar Ministerie.

Ondertussen raakt de voetbalcarrière van Promes steeds lager aan wal. Oleg Malisjev, algemeen directeur van Spartak Moskou, onthulde begin april al dat het miljoenensalaris van de Nederlander bevroren is. Promes ligt bij de Russische topclub nog tot medio 2025 vast.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties