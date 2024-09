Problemen voor Feyenoord in zoektocht naar buitenspeler: ‘Brugge houdt poot stijf’

Club Brugge is niet van plan Andres Skov Olsen zomaar van de hand te doen. Ondanks enkele pogingen van Feyenoord om de buitenspeler los te weken, houdt de Belgische club zijn poot stijf, zo meldt Martijn Krabbendam namens Voetbal International. Daarom schakelen de Rotterdammers mogelijk door naar andere namen.

Krabbendam meldt dat Club Brugge niet van plan is zijn meest creatieve speler zomaar te laten gaan, waardoor de onderhandelingen met Feyenoord vooralsnog stroef lopen.

“Het gat tussen vraag en aanbod is vanochtend in ieder geval nog veel te groot en de verwachting is dat dit ook zo blijft”, zo schrijft de Feyenoord-watcher. Wat Dennis te Kloese bereid is te betalen voor de 24-jarige Deen, is vooralsnog onduidelijk.

“Brugge houdt zijn poot stijf”, zo klinkt het uit De Kuip. Door de houding die de club aanneemt, wil Feyenoord zich ook oriënteren op andere buitenspelers. “De club schaakt op meerdere borden”, aldus Krabbendam.

Volgens de berichtgeving uit België wil Club Brugge, waar Skov Olsen nog vastligt tot medio 2026, liefst twintig miljoen euro ontvangen voor de vleugelspits. Dat zou veel te veel zijn voor Feyenoord, dat overweegt door te schakelen naar goedkopere alternatieven.

Feyenoord kreeg in de strijd om de handtekening van de 33-voudig international concurrentie uit de Premier League, al werd daar de transfermarkt vrijdag al gesloten. Het is onduidelijk of er op dit moment nog concurrentie is uit bijvoorbeeld Portugal.

Zondag wist Club Brugge in de stadsderby met Cercle Brugge een overtuigende 3-0 zege te boeken. Skov Olsen was met een treffer én assist erg belangrijk voor zijn ploeg. Wel moest de buitenspeler naar de kant met een rugblessure.