Brian Priske sprak met Feyenoord-speler: ‘Heb tegen hem gezegd dat het nú moet gebeuren’

Brian Priske ziet na het duel tussen Feyenoord en Cercle Brugge dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is in zijn team. De Rotterdammers speelden zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen de Belgische club, en wonnen door een vroeg doelpunt van Antoni Milambo met 1-0. Na afloop van het duel sprak Priske met De Telegraaf.

“Ik wil verticale passes zien. Vooruit”, legt Priske uit. “Ik wil ons hele team die nóg meer zien geven. Genk vorige week en Cercle Brugge waren twee agressieve teams in hun pressing. Dan kun je snel lange ballen geven, of snel vooruit tussen de linies spelen. Ik wil dat laatste zien. Die patronen zijn al zichtbaar en dat maakt me blij. Maar ik wil het nog veel vaker zien.”

Een groot verschil tussen Priske en zijn voorganger Arne Slot is de formatie waar ze de voorkeur aan geven. Waar Priske kiest voor 3-4-3, was dat onder Slot meestal een 4-3-3-formatie. Sowieso heeft Priske flinke schoenen te vullen met de opvolging van Slot.

“Wat is de schoenmaat van Arne dan?”, aldus de Deense trainer lachend. “Ik denk daar helemaal niet aan, maar heb wel het grootste respect voor wat hij heeft bereikt en voor het werk dat hij hier heeft geleverd.”

“Ik bedank hem daarvoor, want op sommige vlakken maakt het dat voor mij wat makkelijker. Het fundament is namelijk sterk. Druk zal er altijd zijn, want Feyenoord is een grote club. Maar ik doe het op mijn manier en met mijn filosofie.”

Antoni Milambo

Milambo was de matchwinner tegen Cercle, en na afloop gaat Priske nog even in op zijn situatie. De negentienjarige middenvelder hoopt komend seizoen namelijk zijn definitieve doorbraak te beleven in Rotterdam-Zuid.

“Ik heb hem aan het begin van mijn komst gezegd dat het voor hem nu moet gebeuren. Ook om een beetje de druk op hem op te voeren. Ik zie namelijk zijn potentieel, dus dat wil ik eruit laten komen. Ik wil dat hij sterker en intenser wordt in zijn duels”, legt Priske uit.

Milambo kwam tot dusver tot achttien officiële optredens in dienst van Feyenoord, grotendeels als invaller. Daarin scoorde hij één keer en noteerde hij een assist.

