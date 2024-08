Brian Priske legt uit waarom harde oefennederlagen van Feyenoord juist goed kunnen uitpakken

Brian Priske heeft vrijdag vooruitgeblikt op het Johan Cruijff Schaal-duel met PSV. De trainer van Feyenoord ging in op vragen over de fitheid van zijn selectie, en legde uit waarom de oefennederlagen tegen Benfica (5-0) en AS Monaco (1-3) juíst positief kunnen werken.

“Geen enkel team is helemaal klaar voor de eerste wedstrijd van het seizoen, maar wij zijn al vijf weken hard aan de slag om zondag zo goed mogelijk voor de dag komen”, begint Priske. De nieuwe coach wil zijn spelersgroep zo fit mogelijk hebben voor het komende seizoen.

Hij waakt voor een scenario dat Feyenoord vorig seizoen meemaakte. Toen werden er in de eerste twee competitieronden vier punten verspeeld door de ploeg van de inmiddels vetrokken Arne Slot. Zowel tegen Fortuna Sittard (0-0) als Sparta Rotterdam (2-2) wist Feyenoord niet te winnen.

Mede daardoor hobbelde Feyenoord eigenlijk het hele seizoen achter PSV aan, zo denkt de Deen. “Het is altijd belangrijk om een goede start te hebben. Als je dan in de twee eerste speelronden vier punten verspeelt, dan sta je meteen achter op een sterke tegenstander met een goed team.”

“Voetbal draait natuurlijk om winnen”, reageert de kersvers coach op vragen over het teleurstellende voorseizoen. “Maar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met een nieuwe coach en nieuwe ideeën, dan is het proces en de optredens belangrijker dan het resultaat tegen twee topteams.”

“Natuurlijk zijn de resultaten belangrijk, want ze geven je een goed gevoel, het idee dat je de goede richting op gaat. Maar negatieve resultaten werken soms nog beter”, vindt de Deense oefenmeester.

“Je brein begint dan op een andere manier te denken over hoe het op te lossen valt, hoe het beter kan. Als je wint heb je soms de neiging om te denken dat het wel oké was en dat de foutjes niet zo groot waren. Maar uiteindelijk zijn het dezelfde fouten, of je nou wint of verliest.”

Hoewel Priske het belang van de eerste competitiewedstrijd onderschrijft, benadrukt hij dat het duel om de Johan Cruijff Schaal niet meer onder de voorbereiding valt. “Wij reizen met een volledig fitte selectie naar PSV om de trofee die zij vorig jaar in De Kuip wonnen daar weg te pikken.”