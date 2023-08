Premier League-club zit drie dagen voor competitiestart zonder manager

Woensdag, 9 augustus 2023 om 07:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:04

Julen Lopetegui is niet langer de manager van Wolverhampton Wanderers, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Beide partijen hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking na negen maanden te beëindigen. Lopetegui kwam in november binnen en loodste de Wolves naar handhaving, maar kon het niet altijd vinden met de clubleiding.

Op de clubsite erkent Wolverhampton dat er frictie was. "De coach en de club erkennen en accepteren hun meningsverschillen over bepaalde kwesties en zijn het erover eens dat een beëindiging van het contract de beste oplossing is", zo valt er te lezen. "De afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd, waardoor de club tijd en ruimte heeft gekregen om een opvolger te zoeken. Julen heeft ervoor gezorgd dat de ploeg zo goed mogelijk aan de start van de competitie staat."

Lopetegui begon aan zijn klus toen Wolverhampton in de onderste regionen van de Premier League bungelde. De Spaanse oefenmeester won vervolgens negen wedstrijden op rij, onder meer van Tottenham Hotspur en Liverpool, en stelde daarmee voor het zesde seizoen op rij lijfsbehoud veilig. Ook de assistenten van Lopetegui, Pablo Sanz, Juan Peinado, Oscar Caro, Edu Rubio, Borja De Alba Alonso en Daniel Lopetegui, vertrekken bij de club.

"Het was een eer om manager te mogen zijn van Wolverhampton Wanderers", vertelt Lopetegui in een eerste reactie. "Ik wil Matt Hobbs, Matt Wild, teammanager Lisa Hollis en alle andere medewerkers binnen de club bedanken voor hun steun. Uiteraard bedank ik ook alle spelers, die altijd het maximale hebben gegeven om onze doelen te bereiken. Ook de fans hebben mij vanaf het eerste moment het gevoel gegeven dat ik een van hen was."

Engelse media stellen dat het transferbeleid aan de basis heeft gelegen van de breuk tussen Lopetegui en Wolverhampton. Wie de nieuwe hoofdcoach wordt is nog niet bekendgemaakt. Gary O'Neil lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn. De veertigjarige Engelsman stond vorig seizoen aan het roer bij Bournemouth. Wolverhampton begint maandagavond aan het nieuwe Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Manchester United.