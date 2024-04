Prachtig: Peter Uneken hoort dat zoon Jesper heeft gescoord bij debuut voor PSV

Jesper Uneken heeft zijn debuut in de Eredivisie opgeluisterd met een goal. De spits van PSV mocht zaterdagavond tegen AZ (5-1 winst) kort voor tijd invallen voor Luuk de Jong en was drie minuten later trefzeker. De reactie van vader en FC Twente-assistent Peter Uneken is geweldig.

Uneken mocht bij afwezigheid van Ricardo Pepi op de bank plaatsnemen bij PSV. De negentienjarige spits zag Luuk de Jong twee keer scoren, waardoor de marge kort voor tijd op drie stond. Reden genoeg voor Peter Bosz om Uneken te laten debuteren.

?? Eindhoven: Jesper Uneken de bejubelde man bij @PSV na zijn goal ?? ?? Enschede: vader Peter Uneken loopt vol trots rond ????#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2024

De speler van Jong PSV stond koud in het veld, toen hij werd bediend door Sergiño Dest en de bal van dichtbij achter Mathew Ryan schoot voor de 5-1. Uneken was vervolgens het middelpunt van de feestvreugde bij PSV.

Ook in Enschede is de treffer van de jonge Uneken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vader Peter Uneken, assistent van Joseph Oosting bij FC Twente, was minstens net zo trots, zo is op beelden van ESPN te zien.

Kort voor aanvang van FC Twente - Fortuna Sittard (21:00 uur) krijgt Peter Uneken te horen dat zijn zoon heeft gescoord bij zijn debuut. Wat volgt is een explosie van geluk, wat af te lezen is van zijn gezicht.

Vreugde bij PSV: debutant Jesper Uneken maakt er 5-1 van ??? — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2024

Jesper Uneken komt in een bijzonder mooi rijtje terecht met spelers die scoorden bij hun debuut voor PSV. Onder anderen Mark van Bommel, Mario Götze, Ronaldo, Arnold Bruggink en Ruud Geels gingen hem voor.

