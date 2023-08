Potindeling voor loting Champions League: waar komen PSV en Feyenoord terecht?

Woensdag, 30 augustus 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

PSV meldt zich voor het eerst in vijf jaar in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord was als kampioen van de Eredivisie daarvan allang verzekerd, waardoor Nederland dus met twee deelnemers aantreedt. Feyenoord zit bij de loting voor de groepsfase in de gunstige Pot 1, terwijl PSV het moet doen met een plek in Pot 3. De loting vindt donderdagavond vanaf 18:00 uur plaats in Monaco.

Elke groep krijgt uiteindelijk een deelnemer uit elke pot. Feyenoord zit in Pot 1 bij een aantal titelfavorieten die hoe dan ook ontlopen zullen worden. Het gaat om Manchester City, Sevilla, FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain en Benfica. In de groepsfase kunnen clubs niet tegen teams uit eigen land uitkomen. PSV krijgt dan ook een van de zeven genoemde buitenlandse topclubs in zijn poule.

Potindeling Champions League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT Manchester City Engeland (kampioen + winnaar CL) 145,000 Sevilla Spanje (winnaar EL) 91,000 Barcelona Spanje (kampioen) 98,000 Bayern München Duitsland (kampioen) 136,000 Napoli Italië (kampioen) 81,000 Paris Saint-Germain Frankrijk (kampioen) 112,000 Benfica Portugal (kampioen) 82,000 Feyenoord Nederland (kampioen) 51,000

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT Real Madrid Spanje 121,000 Manchester United Engeland 104,000 Internazionale Italië 96,000 Borussia Dortmund Duitsland 86,000 Atlético Madrid Spanje 85,000 RB Leipzig Duitsland 84,000 FC Porto Portugal 81,000 Arsenal Engeland 76,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT Shakhtar Donetsk Oekraïne 63,000 Red Bull Salzburg Oostenrijk 59,000 AC Milan Italië 50,000 Sporting Braga Portugal 44,000 PSV Nederland 43,000 Lazio Italië 42,000 Crvena zvezda Servië 42,000 FC Kopenhagen Denemarken 40,500

CLUBS IN POT 4 LAND COËFFICIËNT Young Boys Zwitserland 34,500 Real Sociedad Spanje 31,000 Galatasaray Turkije 31,500 Celtic Schotland 31,000 Newcastle United Engeland 21,914 1. FC Union Berlin Duitsland 17,000 Royal Antwerp België 17,000 RC Lens Frankrijk 12,322

Voor de indeling vanaf Pot 2 kijkt de UEFA naar de coëfficiënt die de clubs de afgelopen vijf seizoenen hebben opgebouwd. Real Madrid voert Pot 2 aan, met daarachter Manchester United, Internazionale, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto en Arsenal. Laatstgenoemde club is na liefst acht seizoenen afwezigheid terug op het miljardenbal.

Vanaf Pot 3 is de bezetting op papier een stuk minder sterk. Shakhtar Donetsk voert de groep als kampioen van Oekraïne aan. Ook Red Bull Salzburg, AC Milan, Sporting Braga, PSV, Lazio, Crvena zvezda en FC Kopenhagen nemen daarin plaats. In Pot 4 zitten op papier de zwakste deelnemers, waarvan Newcastle United waarschijnlijk de meeste angst zal inboezemen bij de tegenstanders. Ook Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, 1. FC Union Berlin, Royal Antwerp en RC Lens zitten in die Pot.