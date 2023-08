Postecoglou wijst nieuwe aanvoerder Tottenham aan na vertrek van Kane

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:17

Son Heung-min is door trainer Ange Postecoglou aangewezen als de nieuwe aanvoerder van Tottenham Hotspur. Dat schrijft David Ornstein van The Athletic zaterdagmiddag. Son is de opvolger van clublegende Harry Kane, die zaterdag officieel werd gepresenteerd bij Bayern München.

Postecoglou had ook kunnen kiezen voor voormalig aanvoerder Hugo Lloris, maar de Fransman vertrekt deze zomer bijna zeker uit Noord-Londen. Zodoende is de oefenmeester uitgekomen bij Son, die sinds zijn komst van Bayer Leverkusen in de zomer van 2015 maar liefst 372 keer het shirt droeg van the Spurs. James Maddison, deze zomer overgenomen van Leicester City, is benoemd tot vice-aanvoerder. Cristian Romero is de derde keus.

Dat Son de nieuwe aanvoerder is, mag geen grote verrassing heten. De Zuid-Koreaan geldt al jaren als een van de gevaarlijkste aanvallers in de Premier League en vormde een uiterst gevaarlijk koppel met Kane. Laatstgenoemde opteerde deze zomer voor een vertrek bij Tottenham, waarvoor hij 435 keer uitkwam. Daarin was hij goed voor 280 doelpunten en 64 assists. Zijn 267ste treffer betekende dat hij het vorige record van Jimmy Greaves (266 goals) definitief verbrak. Tottenham zal nu hopen dat het gat dat Kane achterlaat adequaat wordt opgevangen.

Momenteel is Richarlison de meest voor de hand liggende vervanger van de Engelsman, al versterkte Tottenham zich deze zomer ook met de pas negentienjarige Alejo Véliz. "Het zou kunnen dat spelers nu op zullen staan", vertelde Postecoglou over de leegte die Kane achterlaat. "Het enige wat je kunt doen is de ruimte creëren en zien wat er ontstaat. Er is soms dat element waarbij mensen zichzelf tot op zekere hoogte onderdrukken, omdat ze begrijpen dat er een uniek individu aanwezig is." Met Son als nieuwe aanvoerder opent Tottenham zijn nieuwe Premier League-seizoen zondag bij Brentford.