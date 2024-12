Het gaat steeds beter met Edoardo Bove. De 22-jarige middenvelder ging afgelopen zondag plots naar de grond tijdens de wedstrijd van zijn club Fiorentina tegen Internazionale. Daarop volgde enorme paniek bij de spelers en stafleden aan beide kanten. Volgens diverse Italiaanse media kreeg Bove een epileptische aanval en een hartaanval. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt.

Inmiddels is Bove weer bij bewustzijn, maar hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Hij heeft inmiddels ook al een videogesprek gevoerd met de rest van zijn team.

“Hij was in staat om met de selectie te praten”, citeert The Athletic Fiorentina-voorzitter Alessandro Ferrari. “Hij overtuigde hen om woensdag te spelen, dus wij spelen woensdag.” Fiorentina neemt het dan in de achtste finale van de Coppa Italia thuis op tegen Empoli.

“We willen dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. En dankzij het enthousiasme dat Edoardo liet zien, gaan we dat ook doen. We hebben hem alles verteld over de steunbetuigingen. Op dit moment blijft hij zeggen: ‘Ik wil spelen, ik wil spelen’.”

Bove, door Fiorentina gehuurd van AS Roma, ging zondag naar de grond en bleef roerloos liggen. Teamgenoten en even later medisch personeel snelden naar Bove toe, die uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Daar werd hij in eerste instantie op de intensive care in kunstmatige coma gehouden, maar maandag werd bekend dat hij weer bij bewustzijn is. "Op dit moment is hij wakker, alert en bij bewustzijn”, meldde Fiorentina toen.

Inmiddels heeft de Italiaan dus ook weer gesproken met zijn teamgenoten, evenals zijn familie, de clubleiding en de trainer. Verdere onderzoeken moeten de komende dagen uitwijzen wat er precies met Bove is gebeurd.