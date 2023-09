Portugal imponeert niet maar wint wel; Ivanusec scoort voor Kroatië

Vrijdag, 8 september 2023 om 22:43 • Bart DHanis • Laatste update: 06:56

Portugal heeft vrijdagavond een minimale overwinning geboekt op Slowakije. In het EK-kwalificatieduel waren de Portugezen met 0-1 te sterk dankzij een knappe treffer van Bruno Fernandes. Kroatië was Letland met 5-0 de baas en Turkije speelde met 1-1 gelijk tegen Armenië, waardoor dat land nog altijd op koers ligt voor een EK-ticket.

Slowakije - Portugal 0-1

In de eerste helft deden Slowakije en Portugal nauwelijks voor elkaar onder. Beide landen kregen hier en daar wat kansen, maar vijf minuten voor rust kwam de wedstrijd echt los. Waar Lukas Haraslin namens Slowakije de paal raakte, schoot Bruno Fernandes aan de andere kant wel raak. Hij knalde de bal na knap voorbereidend werk vanuit een lastige positie hard en laag in de lange hoek, waardoor beide ploegen met 0-1 de kleedkamers opzochten.

Bruno Fernandes gaat op avontuur en weet de bal aardig af te ronden vanuit een lastige hoek ?? Portugal op voorsprong! ??#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/TQngvXLO4y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2023

In het tweede bedrijf bleven Slowakije en Portugal aan elkaar gewaagd. Na 62 minuten liep Cristiano Ronaldo te hard door op de keeper en kreeg hij een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het duel met Luxemburg maandagavond. Milan Skriniar kreeg een kwartier voor tijd een enorme kans om de stand gelijk te trekken, maar zijn kopbal verdween net over het doel. Een minuut voor tijd kreeg Slowakije nog een vrije bal dicht bij het doel van Portugal, maar de poging van László Bénes raakte Ronaldo in de muur.

Kroatië - Letland 5-0

Kroatië, dat met Ajax-aankopen Josip Sutalo en Borna Sosa en Feyenoord-aanwinst Luka Ivanusec aan de aftrap begon, had werkelijk geen kind aan Letland. Al na drie minuten spelen krulde Bruno Petkovic een vrije trap in de kruising en bezorgde zo Letland een zeer vroege achterstand. Feyenoorder Ivanusec stond tien minuten later op de juiste plek om de 2-0 binnen te tikken en nog voor rust zette Petkovic de 3-0 op het scorebord. Na 68 minuten deed Andrej Kramaric ook een duit in het zakje. Hij tikte een indirecte vrije bal bij de tweede paal eenvoudig binnen: 4-0. Tien minuten voor tijd besliste Mario Pasalic met een harde knal in de bovenhoek de eindstand op 5-0.

Wat een ???????????????? doelpunt ?? Petkovic neemt de bal op de slof en schiet de bal er geweldig in ????#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/MOxv0xBtRC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2023

Turkije - Armenië 1-1

Voor aanvang van de wedstrijd genoot Turkije een sterke uitgangspositie in hun EK kwalificatiepoule. Met negen punten uit vier wedstrijden stond het bovenaan in Poule D. Om die gunstige positie te behouden was een positief resultaat tegen Armenië gewenst, dat zes punten pakte in drie wedstrijden. In het eigen Yeni Eskisehir Stadion, waar Orkun Kökcü aan de aftrap stond, was Turkije in de eerste helft de bovenliggende partij, maar wist het niet tot scoren te komen.

Kort na rust was het zeer verrassend Armenië dat de voorsprong greep. Een lage voorzet van de zijkant werd licht aangeraakt door Calgar Söyüncü, waarna Cenk Özkacar volledig langs de bal peerde. Artak Dashyan maakte dankbaar gebruik van de fout en tekende voor de 0-1 aan. Lang leek Turkije tegen een pijnlijk verlies aan te lopen, maar in de absolute slotfase redde Bertug Yildirim een punt voor zijn ploeg. Hakan Calhanoglu pikte de bal op en zette de in Rotterdam geboren Halil Dervisoglu voor de keeper. Hij faalde, maar in de rebound schoot Yildirim van een meter of 25 raak: 1-1. Door het gelijkspel staat Turkije nog altijd aan kop in hun kwalificatiepoule, waar Kroatië met twee wedstrijden tegoed ook nog over de Turken heen kan wippen.



Alle uitslagen van vrijdag 8 september:

Groep A

Georgië - Spanje 1-7

Cyprus - Schotland 0-3

Groep D

Kroatië - Letland 5-0

Turkije - Armenië 1-1