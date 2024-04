Portsmouth FC keert na dertien jaar afwezigheid terug in de Championship

Portsmouth FC keert na dertien jaar terug op het tweede niveau van Engeland. De club wist dinsdagavond op Fratton Park met 3-2 te winnen van Barnsley, waardoor directe promotie naar de Championship een feit is.

Al vroeg in het duel kwamen de bezoekers op voorsprong in het uiterste zuiden van Engeland. In de zesde minuut tikte Devante Cole een lage strakke voorzet van de zijkant door de benen van de doelman.

De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Kusini Yengi kreeg de bal prompt voor zijn voeten en haalde verwoestend uit in het dak van het doel. In de tweede helft kwam Barnsley weer op voorsprong, maar een strafschop van Colby Bishop in de 83e minuut bracht beide teams weer op gelijke hoogte.

In de 89e minuut kopte Conor Shaughnessy uit een hoekschop de bevrijdende 3-2 tegen de touwen, waarna de aanwezige supporters uit hun dak gingen. Toen de scheidsrechter vijf minuten later affloot, bestormden supporters van Pompey massaal het veld.

De club heeft nu acht punten meer verzameld na 44 duels dan achtervolger Derby County. Met nog twee wedstrijden te gaan is Portsmouth dus definitief niet meer in te halen.

Portsmouth speelde tussen 2004 en 2010 onafgebroken in de Premier League. In 2007 werd ook beslag gelegd op de FA Cup. De club toonde zich toen ambitieus en kocht dankzij een buitenlandse investeerder spelers als Sol Campbell en Jermain Defoe. Dat jaar erna eindigde Pompey knap achtste in de Premier League.

De club wisselde uiteindelijk ontelbare keren van eigenaar en belandde steeds verder in de schulden, tot supporters via het Pompey Trust Fund de club in 2013 ‘terugkochten’ aan de hand van lokale investeerders. Portsmouth wordt nu gerund door supporters en dat legde ze geen windeieren.

Nadat de club in 2013 degradeerde naar het vierde niveau, zijn ze onder het Pompey Trust Fund langzamerhand begonnen aan hun opmars. In 2017 werd de club kampioen en keerde het terug naar het derde niveau. Nu, zeven jaar later, komt Pompey weer uit in de Championship.



