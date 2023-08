‘Porto klopt na Sánchez opnieuw aan bij Ajax en wil aanvaller inlijven’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 18:49 • Lars Capiau • Laatste update: 19:05

FC Porto is van plan om Francisco Conceicão tijdelijk over te nemen van Ajax, zo meldt het Portugese SIC Notícias. Conceicão zou niet de eerste Ajacied zijn die de overstap naar Portugal maakt, daar ploeggenoot Jorge Sánchez hard op weg is naar de Portugese nummer twee van afgelopen jaargang.

Het Portugese medium geeft niet te kennen of er bij de eventuele huurtransfer ook een optie tot koop betrokken is. Dat zou bij Sánchez in ieder geval wél het geval zijn. De 20-jarige Conceicão kwam in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro over van Porto, waar zijn vader Sérgio Conceicão de hoofdcoach is. Hij zou daar niet genoeg speeltijd krijgen en meer perspectief zien bij de Amsterdammers.

Toch lijkt de kleine vleugelspeler nu weer de omgekeerde weg te bewandelen. Voetbal International meldde eerder al dat de Portugees een vertrekwens had ingediend, die de recordkampioen niet inwilligde. Conceicão wist nooit helemaal te overtuigen bij Ajax en heeft momenteel Mohammed Kudus voor hem in de pikorde staan. De Ghanees geniet serieuze interesse van West Ham United en een vertrek is niet ondenkbaar.

Mocht Kudus echter vertrekken, is de verwachting dat de hoofdstedelingen een vervanger zullen aantrekken. Fabrizio Romano meldde al eerder dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat hiervoor Manchester City-middenvelder James McAtee op de korrel heeft. In die wetenschap ziet Conceicão weinig perspectief op speeltijd in de hoofdstad.