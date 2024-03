Porto evenaart grootste zege op Benfica; publiekswissel Ajax-huurling Conceição

FC Porto heeft Benfica op een haast ongekende nederlaag getrakteerd. De ploeg van trainer Sérgio Conceição won met liefst 5-0 van van as Águias: een evenaring van de grootste zege ooit van Porto op Benfica. Grote man aan de zijde van de Dragões was Wenderson Galeno, die twee treffers en een assist liet noteren. Koploper Sporting Portugal dankt Porto voor de zege, daar de groene club uit Lissabon nu een punt voorstaat op Benfica. Bovendien heeft Sporting, dat zeven punten meer heeft dan Porto, een wedstrijd minder gespeeld dan zowel Benfica als Porto.

Bij Porto kreeg Ajax-huurling Francesco Conceição een basisplaats van zijn vader, terwijl Jorge Sánchez aan het einde van de wedstrijd zou invallen. Evanilson was de diepste spits en zag Galeno, Pepê en dus ook Conceição vlak achter zich. Bij Benfica ware er basisplaatsen voor ex-Feyenoorders Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü; David Neres viel na een klein uur in.

Porto pakte halverwege de eerste helft de voorsprong. Een hoekschop kwam terecht bij de tweede paal, waar Galeno met een fraaie volley raak schoot: 1-0. Rafa Silva kreeg de kans om gelijk te maken, maar de veelscorende Portugees stuitte op Porto-goalie Diogo Costa.

Vlak voor rust verdubbelde Porto de voorsprong. Een voorzet van de uitstekend spelende Conceição kwam terecht bij de tweede paal, waar Evanilson de bal terugkopte op Galeno. Van dichtbij liet hij Anatoliy Trubin kansloos: 2-0.

En daar is Galeno nog maar een keer! ?? Kort voor rust werkt de Braziliaan zijn tweede binnen en dus kan Benfica in het tweede bedrijf aan de slag ??#ZiggoSport #LigaNOS #PORBEN pic.twitter.com/q0tjiT73sz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

Benfica-trainer Roger Schmidt moest ingrijpen en besloot Florentino en Álvaro Carreras te brengen voor Kökçü en Morato. Veel haalde dat niet uit, want al snel na rust was de derde treffer van Porto een feit. Galeno legde terug op Wendell, die via het been van Florentino raak schoot: 3-0.

Het ging van kwaad naar erger voor Schmidt en Benfica, dat met tien man verder moest na de tweede gele kaart voor Nicolás Otamendi wegens een onbesuisde tackle. Een klein kwartier later zorgde Pepê voor de 4-0. De Braziliaan liet Diogo Costa kansloos met een keihard schot in de korte hoek.

Na een fraaie pass vanuit het middenveld kreeg Galeno de kans om zijn hattrick te completeren. Echter was daarvoor een perfecte aanname vereist en dat kreeg de uitblinker net niet voor elkaar, waardoor hij naast de bal schoot. Vlak na de publiekswissel voor Conceição viel de vijfde treffer alsnog. Ajax-huurling Sánchez zette perfect voor op Danny Namaso, die heerlijk binnenkopte: 5-0.

