Politie blij verrast: dreigement richting AZ-supporters werpt vruchten af

Woensdag, 24 mei 2023 om 07:44 • Laatste update: 08:10

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht enkele verdachten getoond die betrokken waren bij de rellen rond het Conference League-duel van AZ tegen West Ham United (0-1). Vorige week donderdag liep het na het laatste fluitsignaal uit de hand toen hooligans van de thuisploeg de thuistribune bestormden, waar zich op dat moment familieleden van de West Ham-spelers begaven. Inmiddels hebben 26 mensen zich gemeld.

Dat aantal is hoger dan het aantal mensen dat gezocht werd door de politie. Toch heeft niet iedereen zich van de lijst gemeld. "Er melden zich ook mensen die we in eerste instantie niet zochten, maar die toch bang zijn dat ze op een van de foto's staan", verklaart een woordvoerder van de politie. "Het is dus niet zo dat ze automatisch allemaal verdacht worden van openlijke geweldpleging."

Bekijk hieronder het fragment uit Opsporing Verzocht:

De hooligans hadden tot dinsdagmiddag 16.00 uur de tijd om zich 'vrijwillig' te melden bij de politie. Gebeurde dat niet, dan zouden zij herkenbaar in beeld worden gebracht in het opsporingsprogramma. Enkele supporters zijn goed herkenbaar. Eén minderjarige jongen is vanwege zijn leeftijd onherkenbaar in beeld gebracht. Hij zou een speler van West Ham hebben geschopt. Een andere verdachte zou iemand hebben geschopt die al op de grond lag.

AZ neemt maatregelen

Dinsdagmiddag kwam AZ met het bericht dat er geen uitbreiding komt van de zogeheten safe standing-vakken, de vakken waar zich de harde kern begeeft. De vakken W en X1 hadden dusdanig aan populariteit gewonnen onder de fanatiekere fans, dat er een wachtlijst ontstond. Die wachtlijst zal blijven bestaan, zo is nu bekend geworden. Het besluit van de club volgde vijf dagen na de rellen. Of het iets met de ongeregeldheden te maken heeft is niet bekendgemaakt.