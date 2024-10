Plottwist: Vinícius Junior reist niet af naar Parijs omdat hij Ballon d’Or niet wint

Vinícius Junior is maandagavond niet aanwezig in Parijs tijdens de uitreiking van de Ballon d’Or, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Waar men er eerder zeker van was dat de 24-jarige Braziliaan van Real Madrid de prestigieuze prijs zou gaan winnen, blijkt nu dat Vinícius niet komt omdat dat niet zo is.

Volgens Romano reist geen enkele medewerker van Real Madrid af naar Frankrijk voor het gala. Naast Vinícius zijn ook trainer Carlo Ancelotti, president Florentino Pérez en sterspeler Jude Bellingham maandag niet van de partij in Parijs.

Daardoor lijkt het erop dat Vinícius zich niet de 68ste winnaar van de Ballon d’Or mag noemen. Het is voor het eerst in jaren dat het volstrekt onduidelijk is wie er met de felbegeerde titel vandoor gaat.

Defensieve middenvelder Rodri (Manchester City en Spanje) wordt nu in buitenlandse media genoemd als grote kanshebber. Alle suggesties kunnen echter van tafel, zo beweert Marc Las, de directeur van de Ballon d’Or. “Slechts twee mensen kennen de winnaar, ik en de hoofdredacteur van France Football. Iedereen die zegt dat hij de winnaar kent of een lijst heeft liegt.”

Maandagavond om 20.45 uur (Nederlandse tijd) begint de ceremonie van de Ballon d’Or. In het Théâtre du Châtelet maken de organisatoren bekend wie de beste speler was in het Europese seizoen 2023/24.