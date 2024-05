Plottwist: Bayern München krijgt derde afwijzing in zoektocht naar trainer

Ralf Rangnick wordt toch niet de opvolger van Thomas Tuchel bij Bayern München, zo meldt journalist Christian Falk van BILD donderdagochtend tegen alle verwachtingen in. Waar transfermarktexpert Fabrizio Romano er woensdag nog zeker van was dat der Rekordmeister beet had, kiest Rangnick ervoor aan te blijven als bondscoach van Oostenrijk.

Romano meldde woensdag nog dat Bayern München en Rangnick in gesprek waren over de laatste details, alvorens de handtekeningen zouden worden gezet. De Italiaanse transferjournalist schreef daarbij onder meer dat Rangnick en de Duitse grootmacht positieve gesprekken voerden over zijn invloed op transfers.

Ralf Rangnick says NO to FC Bayern and won‘t be successor of Thomas Tuchel! Austria agrees with their Coach to stay @BILD_Sport @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) May 2, 2024

Een dag later lijkt een dienstverband van Rangnick in München plotseling van de baan. Volgens Falk heeft de 65-jarige Duitser een harde ‘nee’ verkocht aan de huidige nummer twee van de Bundesliga. De Oostenrijkse voetbalbond, die Rangnick tot en met het WK van 2026 onder contract heeft staan, is uiterst gelukkig met zijn beslissing. Komende zomer speelt Oostenrijk op het EK in Duitsland op 25 juni tegen Nederland.

Bevestiging OFB

De OFB (officiële afkorting van de Oostenrijkse voetbalbond) komt vlak na de Duitse berichtgeving met een officieel statement. Daarin staat dat Rangnick ook na het EK nog met de scepter zwaait als bondscoach van Oostenrijk. “Deze baan geeft me ongelooflijk veel plezier en ik ben vastbesloten om met succes verder te gaan op de ingeslagen weg”, aldus Rangnick, die sinds de zomer van 2022 in dienst is.

Rangnick spreekt in het persbericht ook over Bayern München. “Ik wil benadrukken dat dit geen afwijzing van FC Bayern is, maar een beslissing ten gunste van mijn team en onze gezamenlijke doelen. Onze volledige focus ligt op het Europees kampioenschap. We zullen er alles aan doen om daar zo ver mogelijk te komen.”

Ook sportief directeur Peter Schöttel komt aan het woord. “We zijn erg blij met zijn beslissing. We begrepen dat hij twee zeer aantrekkelijke opties had en gaven hem de tijd om alles rustig af te wegen. We zijn er trots op dat hij voor Oostenrijk heeft gekozen.” ÖFB-voorzitter Klaus Mitterdorfer sluit zich daarbij aan. “We zijn erg blij met de beslissing van Ralf Rangnick en de duidelijke toezegging voor een gezamenlijke toekomst. Samen gaan we nu nog sterker het Europees kampioenschap in.”

Lastige zoektocht

Hoewel Rangnick stelt dat zijn ‘nee’ geen afwijzing van Bayern München is, grijpt de halve finalist van de Champions League voor de derde keer mis in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Eerder besloot droomkandidaat Xabi Alonso landskampioen Bayer Leverkusen trouw te blijven, waarna ook de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann een snelle terugkeer in München niet zag zitten. Wie het volgende doelwit is, is vooralsnog onbekend.