Pijnlijke WhatsApp-chat over Hoedt lekt uit; scout overweegt juridische stappen

Coventry City neemt het zaterdag in competitieverband op tegen het Watford van Wesley Hoedt. Om de ploeg van de Nederlandse centrumverdediger te analyseren, was Coventry-scout Dean Austin woensdag aanwezig bij het duel tussen Watford en Swansea City (1-1). Een toeschouwer raakte daar in opspraak, nadat hij tijdens de wedstrijd stiekem foto’s van WhatsApp-gesprekken tussen Austin en trainer Mark Robins maakte.

Watford blijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het tweetal van Coventry, zo blijkt uit de uitgelekte WhatsApp-gesprekken. Vooral Hoedt wist in de ogen van Coventry-manager Robins niet te imponeren.

De dertigjarige Hoedt is aanvoerder van Watford. Woensdagavond was hij belangrijk door een hoekschop met het hoofd te verlengen richting de tweede paal, waarna ploeggenoot Ryan Porteous van dichtbij voor de 1-1 kon aantekenen.

Robins, die Watford aanstaande zaterdag dus treft met Coventry, heeft echter geen hoge pet van de Nederlandse verdediger op. “Hoedt ziet er verschrikkelijk uit”, appte de manager tijdens het Championship-duel naar zijn scout Austin.

Ook de scout raakte niet direct geïmponeerd door de aankomende tegenstander. “Niemand wil echt rennen. De manager van Watford (Valérien Ismaël, red.) heeft niet lang meer, hopelijk is hij niet gevlogen voor zaterdag. Er is zoveel ruimte om te spelen”, zegt Austin in het WhatsApp-gesprek.

The Athletic meldt dat de scout van Coventry geschokt is door het uitlekken van zijn privégesprek op X. Austin overweegt zelfs juridische stappen te nemen, omdat hij van mening is dat zijn privacy is geschonden.

Meanwhile a Coventry scout at the Watford game ?????? pic.twitter.com/vRQnYn1Ki4 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) March 6, 2024

