Pijnlijke vergissing: fans van Barcelona bekogelen eigen spelersbus met vuurwerk

De spelersbus van FC Barcelona is in aanloop naar het Champions League-duel met Paris Saint-Germain bekogeld door de eigen fans, zo is te zien op beelden op internet. Geloof het of niet, maar de supporters zagen de bus aan voor die van de bezoekers uit Parijs.

Barcelona wist vorige week het heenduel in de kwartfinale van de Champions League met 3-2 in het Parc des Princes en dus werd de ploeg van Xavi voor de return opgewacht door een uitzinnige menigte.

These Barcelona fans mistook the bus, aiming to target PSG players but ended up damaging their own team's vehicle ?????#ucl #ChampionsLeague pic.twitter.com/2e4p6ZVOLH — MARCA in English ???? (@MARCAinENGLISH) April 16, 2024

Op beelden is te zien hoe de spelersbus wordt onthaald door duizenden fans nabij Estadi Olímpic Lluís Companys. Een enkeling van hen dacht echter de bus van Paris Saint-Germain te herkennen.

Op beelden is te zien hoe met fakkels en voorwerpen naar de bus wordt gegooid terwijl er f*ck PSG wordt geroepen. De reden voor de vergissing is vermoedelijk de grote hoeveelheid rook die ontstond door de vele fakkels.

Ook zou de bus van Barcelona veel lijken op die van Paris Saint-Germain. "Een vijandige aankomst die niet past bij de verhoudingen tussen beide clubs", schrijft Marca.

De vergissing bereikte ook de spelers van Barcelona, die bij aankomst bij het stadion hun ongeloof uitspraken. "Ik denk dat ze dachten dat het de bus van PSG was", aldus Marc Guiu tegen Iñaki Peña.

