Pijnlijk: Bonucci gaat juridische stappen ondernemen tegen Juventus

Dinsdag, 12 september 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:32

Leonardo Bonucci gaat Juventus voor de rechter dagen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 36-jarige centrumverdediger van 1. FC Union Berlin is boos over de manier waarop de Oude Dame zijn vertrek heeft ingeleid. Bonucci is van mening dat hij onjuist behandeld is tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen en eist een schadevergoeding voor het gebrek aan trainingsmogelijkheden. Voor de 121-voudig international van Italië gaat het niet om het geld, maar is het een principekwestie geworden. De eventuele inkomsten maakt hij over aan het goede doel: Neuroland.

Veel fans van Juventus zien Bonucci als clubicoon, daar hij maar liefst 502 officiële wedstrijden voor de club speelde. Daarin was de mandekker goed voor 37 doelpunten en 10 assists. Bonucci werd achtmaal landskampioen met Juve, won vier keer de Coppa Italia en legde vijf keer beslag op de Italiaanse Supercup. Toch vertrok hij afgelopen zomer op pijnlijke wijze uit Turijn. De routinier mocht niet meer op trainingskamp naar de Verenigde Staten, ondanks zijn doorlopende contract.

Bonucci is van mening dat de club hem onrecht heeft aangedaan om zo gemakkelijk van een grootverdiener af te komen. De rechtspoot werd uit de selectie gezet en mocht niet meer in de sportschool, het zwembad en het restaurant van de club komen. Bonucci concludeert dat hij daarnaast imagoschade heeft geleden door de vernederende uittocht bij zijn voormalig werkgever, die hij dus voor de rechter sleept.

De eventuele schadevergoeding maakt Bonucci direct over naar Neuroland. Neuroland ondersteunt families van kinderen die zijn opgenomen in de kinderziekenhuizen in Turijn. Een ander deel van de mogelijk opbrengsten gaat naar Live Onlus, dat defibrillatoren aan sportclubs, scholen en gemeenten doneert. Juventus liet Bonucci uiteindelijk transfervrij vertrekken naar Union, waar hij tot het einde van dit seizoen vastligt. Indien de samenwerking beide partijen bevalt, kan Bonucci voor een extra seizoen blijven in Berlijn.