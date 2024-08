Pierre van Hooijdonk moet door wens NOS vertrekken uit RvC NAC Breda

Pierre van Hooijdonk zal niet langer deel uitmaken van de Raad van Commissarissen van NAC Breda, zo meldt de NOS. De voormalig speler van de Bredanaars blijft nog wel als adviseur technische zaken verbonden aan de club.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook NAC binnenkort melding maakt van veranderingen in de samenstelling van de RvC. Van Hooijdonk was sinds 2022 actief in de RvC, maar zal een van de namen zijn die zal uittreden. Oude namen zoals Justin Goetzee en John van Peek worden gelinkt aan een terugkeer in Breda.

Onder Van Hooijdonk werd onder andere technisch directeur Peter Maas aangesteld bij NAC. Samen deden zij de winterse transferperiode in 2023. Ook was de voormalig spits mede verantwoordelijk voor de aanstelling van Peter Hyballa.

De reden van het vertrek van Van Hooijdonk ligt aan zijn andere werkgever, de NOS, waar hij al jaren een vast gezicht is aan tafel bij wedstrijden van het Nederlands elftal en Studio Voetbal. Daarin betichtte Van Hooijdonk voormalig NAC-trainer Maurice Steijn van ‘duistere dealtjes’, waarna een gesprek volgde met de publieke omroep.

De NOS heeft Van Hooijdonk verteld dat het niet wil dat een vaste analist bij een betaald voetbalorganisatie actief is om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Omdat NAC vorig jaar in de eerste divisie speelde, was er toen nog geen probleem.

Nu NAC na vijf jaar afwezigheid terug is in de Eredivisie en Studio Voetbal wekelijks de Eredivisie bespreekt, is de bestuursfunctie van Van Hooijdonk bij NAC niet meer goed te keuren.

Van Hooijdonk moest dus kiezen tussen zijn functie bij NAC en zijn tv-werk bij de NOS. Wel zal hij nog verbonden blijven aan NAC. Hij blijft namelijk actief als adviseur technische zaken.