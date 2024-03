Pierre én V/d Vaart loven ‘veruit creatiefste’ Ajax-speler: ‘Mentaal ijzersterk’

Ajax was, creatief bezien, zondag zeer armoedig te noemen tegen Fortuna Sittard. Daarover is de tafel van NOS Studio Voetbal het eens. Pierre van Hooijdonk zag alleen Kenneth Taylor zich enigszins aan de sportieve malaise onttrekken. Rafael van der Vaart vindt dat bijzonder knap, gezien de kritiek die de middenvelder de afgelopen tijd te verduren kreeg. "Vergeet niet: hij is écht uitgefloten", aldus Van der Vaart.

Waneer het over Ajax gaat, komt zondag vooral het gebrek aan creativiteit naar voren. Van Hooijdonk wil Taylor noemen als positieve uitzondering.

"Dat is wel degene die erbovenuit stak", zegt de oud-spits. "Ik vind hem in een aanvallende rol eigenlijk ook beter dan als een van de zessen."

Van Hooijdonk zou dan ook vasthouden als Taylor als een van de verkapte flankspelers. "Het is iemand met scorend vermogen, ook omdat hij altijd in de zestien opduikt. Die jongen heeft een goede techniek, hij kijkt vooruit, en was vandaag (zondag, red.) veruit de creatiefste man op het veld."

Van der Vaart sluit zich bij zijn tafelgenoot aan. "Ik ben het met je eens, en vergeet niet: hij is écht uitgefloten", voegt de voormalig Ajacied toe. "Dat je zo terugkomt, vind ik mentaal ijzersterk. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je denkt dan: laat mij maar uitwedstrijden spelen, dan heb ik er geen last van."

"Maar tegen Aston Villa, tegen Utrecht, tegen Bodø: geweldig", vindt Van der Vaart. De cijfers spreken in ieder geval in het voordeel van de analist. Van zijn zes goals dit seizoen, maakte Taylor de helft daarvan in de afgelopen vijf wedstrijden. Sinds vier wedstrijden hanteert John van 't Schip zijn nieuwe 5-2-2-1-systeem.

Daarin is voor Taylor een plek als 'de linker nummer 10' weggelegd. Vanaf die positie opende hij zondag al vroeg de score. Om zijn productie van vorig seizoen te evenaren, moet hij nog driemaal het net weten te vinden. Taylor eindigde toen op negen goals en vier assists in 44 optredens over alle competities.

