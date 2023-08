Peter Bosz wint Johan Cruijff Schaal met PSV: ‘Het stelt niets voor’

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 23:49 • Lars Capiau • Laatste update: 03:46

Peter Bosz is blij met het veroveren van de Johan Cruijff Schaal, maar vooral met de manier waarop zijn ploeg dat deed. De trainer van PSV pakte dankzij het winnende doelpunt van Noa Lang tegen Feyenoord zijn eerste prijs sinds 2005. Toch loopt Bosz bepaald niet over van enthousiasme. "Ik win één wedstrijd die ik niet eens zelf verdiend heb", zegt Bosz voor de camera van ESPN.

"Dat we hier geprobeerd hebben gedurfd te spelen", antwoordt de oefenmeester op de vraag waar hij het meest van heeft genoten. "Ik vind dat we in balbezit lef hebben getoond. We begonnen goed, daarna was een hele periode voor Feyenoord en in de tweede helft vond ik dat wij het wat beter deden. Toen was Feyenoord niet echt meer gevaarlijk", analyseert de oefenmeester.

Lang besliste de wedstrijd elf minuten voor tijd na een fraaie Eindhovense aanval. "We maken wel een hele mooie goal, vind ik", glimlacht Bosz. Olivier Boscagli zette de aanval op met een fenomenale lange bal op de dieplopende Ismael Saibari. Op aangeven van laatstgenoemde kon Lang bij de tweede paal intikken. "Noa is gewoon een hele goede voetballer. Dat zie je aan zijn dribbels, zijn dreiging. We weten dat hij scorend vermogen heeft en dat liet hij gelukkig vandaag ook weer zien."

De laatste echte prijs die Bosz als trainer won was het kampioenschap met Heracles Almelo in 2005 op het tweede Nederlandse niveau. "Of ik lang tegen mijn eerste prijs winnen heb aangehikt? Totaal niet. Luister, ben ik nou een andere trainer omdat ik dit ene wedstrijdje win, wat Ruud (van Nistelrooij, red.) vorig jaar bewerkstelligd heeft?" Op de vraag of Bosz nu 'van het gezeik af is', antwoordt de PSV-coach resoluut: "Mensen zullen nu misschien zeggen: een Johan Cruijff Schaal, dat stelt niks voor. Het stelt ook niks voor", lacht Bosz. "Ik win één wedstrijd die ik niet eens zelf verdiend heb."

Isaac Babadi

Bosz is lovend over debutant Isaac Babadi, die als nummer 10 startte bij PSV. "Geweldig dat zo'n jongen hier overeind blijft. Hij is technisch vaardig, speelt knap tussen de linies, kan heel kort wegdraaien. Hij moet straks gevaarlijker richting de goal worden, als aanvallende middenvelder. Maar wat hij nu op die leeftijd al laat zien vind ik heel knap."