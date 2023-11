Peter Bosz voert één wijziging door in opstelling voor duel met Heracles Almelo

Zaterdag, 4 november 2023 om 15:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:56

De opstelling van PSV voor het uitduel met Heracles Almelo is bekend. Trainer Peter Bosz wijzigt zijn elftal op één plek ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Ajax (5-2): Guus Til neemt de plek van Malik Tillman in. Het duel begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV en ziet vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld staan Joey Veerman en Jerdy Schouten achter nummer 10 Til. Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano vormen de voorhoede.

Heracles kent bepaald niet zijn beste fase van het seizoen. De ploeg van trainer John Lammers behaalde één punt uit zijn laatste drie Eredivisie-wedstrijden, al volgde de grootste schok afgelopen woensdag, toen de Heraclieden in het TOTO KNVB Bekertoernooi met 2-0 onderuitgingen tegen de amateurs van HHC Hardenberg.

De onverwachte nederlaag was een dreun voor Heracles, erkent Lammers op de clubwebsite. “Je mag slecht spelen en je mag een wedstrijd verliezen, maar je mag niet verzaken. En dat hebben wij gedaan.” Nu wacht het nog foutloze PSV. “We hebben een plan gemaakt en we hopen dat we daar PSV mee kunnen verrassen. Het kan ook zo zijn dat er extra krachten vrijkomen omdat je iets wil rechtzetten.” Jizz Hornkamp, Nikolai Laursen, Diego van Oorschot, Abed Nankishi en Sylian Mokono ontbreken.

PSV kent ook de nodige afwezigen: Mauro Júnior, Armando Obispo, Armel Bella-Kotchap en Noa Lang. Laatstgenoemde is langzaam maar zeker op de weg terug, maar traint nog niet met de groep mee. Bella-Kotchap werd onlangs geopereerd aan zijn schouder en de verwachting is dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie komt. PSV, dat meestrijdt om drie prijzen, was midweeks vrij en kon zich zodoende volledig focussen op het uitduel op Erve Asito.

Het duel met Heracles wordt een bijzonder weerzien voor Bosz. De huidige PSV-trainer coachte meer wedstrijden voor de Almeloërs dan iedere andere trainer in de geschiedenis van de Eredivisie (136 in 2005-2006 en 2010-2013). De oefenmeester weet dat zijn oude liefde wat goed te maken heeft, al blijft PSV de torenhoge favoriet tegen het relatieve 'kleintje' uit Almelo. "Of dat laatste nou een voordeel of nadeel is? Ik kan het vooraf moeilijk zeggen, omdat Heracles zich ook zal willen revancheren", liet Bosz vrijdag optekenen.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken; Bruns, De Keersmaecker; Vejinovic, Ouahim, Hansson; Engels.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.