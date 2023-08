Peter Bosz voert één wijziging door bij PSV voor Eredivisie-duel met Vitesse

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:42

De opstelling van PSV voor het duel met Vitesse is bekend. Trainer Peter Bosz kan geen beroep doen op Noa Lang, die nog altijd herstellende is van een lichte hamstringblessure. De vleugelaanvaller werd midweeks tegen Sturm Graz vervangen door Yorbe Vertessen, die ook in Arnhem de plek van Lang inneemt. Ten opzichte van het duel in Oostenrijk voert Bosz één wijziging door: Isaac Babadi krijgt de voorkeur boven Ismael Saibari. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijn ziet de centrale verdedigers André Ramalho en Olivier Boscagli voor zich, terwijl de backposities worden ingevuld door Jordan Teze (rechts) en Patrick van Aanholt (links). Ibrahim Sangaré en Joey Veerman zijn de controleurs op het middenveld. Babadi begint bij PSV als nummer 10 achter spits Luuk de Jong. Johan Bakayoko staat op de rechtervleugel, terwijl Vertessen vanaf links voor dreiging moet zorgen.

Vitesse kende een prima start van het seizoen door FC Volendam in de slotfase te verslaan (1-2). Trainer Philip Cocu kreeg echter een fikse tegenvaller te verwerken met het vertrek van Maximilian Wittek. De linkspoot opteerde voor een avontuur in de Bundesliga bij het VfL Bochum van voormalig Vitesse-coach Thomas Letsch. De Arnhemmers schakelden echter razendsnel en haalden Mica Pinto binnen als vervanger van de Duitser. Cocu, Nicolas Isimat-Mirin, Marco van Ginkel, Davy Pröpper én Eloy Room hebben een verleden bij PSV, terwijl Mathijs Tielemans momenteel gehuurd wordt van de Eindhovenaren. Cocu looft zijn ex-club, maar ziet ook mogelijkheden. "Net als iedere ploeg heeft PSV ook zwakheden."

PSV rekende midweeks vrij probleemloos af met Sturm Graz in de Champions League (1-3) en won ook zijn Eredivisie-opener tegen FC Utrecht (2-0). Toch kreeg Bosz een fikse tegenvaller te verwerken, toen duidelijk werd dat Lang nog wat langer nodig heeft om van zijn lichte hamstringblessure te herstellen. De wedstrijd tegen Vitesse komt daardoor te vroeg, terwijl ook het heenduel met Rangers in de play-offronde van de Champions League mogelijk nog niet haalbaar is. “Hij zou kunnen spelen, maar dan nemen we een risico. En dat doen we niet”, liet Bosz vrijdag weten. Jerdy Schouten en Malik Tillman zitten bij de selectie, maar moeten het doen met een plek op de bank.

Opstelling Vitesse: n.n.b.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Vertessen.