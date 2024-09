Peter Bosz verklaart vroege wissel Joey Veerman en dankt één speler bij PSV: ‘Dat is wat je zoekt’

Peter Bosz was op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PSV (1-3) uiterst ontevreden over het spel van zijn ploeg. Daarbij legde hij met name de nadruk op de intensiteit, die invaller Ismael Saibari in de tweede helft juist wel kon brengen.

Een zichtbaar geïrriteerde Bosz zag hoe zijn elftal veel te slap aan de wedstrijd begon. “Ik heb het zo vaak gehad over intensiteit, maar daar zag ik bij ons werkelijk niets van terug in de eerste helft. Wij hebben zulke goede voetballers, maar laat het dan ook zien.”

PSV kreeg in de eerste helft in Sittard totaal geen grip op de wedstrijd. In de rust besloot Bosz dan ook Joey Veerman te slachtofferen. Op zijn plaats kwam Saibari, die in de tweede helft de nodige extra ‘power’ in het elftal bracht.

“Natuurlijk is Ismael een ‘powerhouse’, maar dit is wel hoe je deze wedstrijden moet spelen”, aldus Bosz op de persconferentie, die daarna Veerman verdedigt. “En het ligt nooit aan één speler, het ligt aan het hele elftal. Het was een enorm verschil hoe wij de eerste helft en de tweede helft begonnen.”

Daarna gaat Bosz verder in op de keuze om Veerman in de rust te wisselen. “Dat was omdat ik niet zeven, acht, misschien wel negen man kon wisselen”, verklaart Bosz. “Als je nou vraagt wie er in de eerste helft een acceptabel niveau haalde, moet ik oprecht gaan nadenken.”

“De rest had allemaal hetzelfde niveau (als Joey Veerman, red.). En dat was niet goed genoeg. Maar je kan niet iedereen wisselen. Dan heb je op de bank iemand zitten die 45 minuten kan spelen, maar die wel precies kan brengen wat ik wil qua intensiteit”, spreekt Bosz lovend over Saibari.

“Hij gaat naar voren, hij loopt achter de verdediging, hij maakt een dribbel waarmee hij ook mensen uitspeelt”, vervolgt de PSV-trainer. “Dat is wat je zoekt. En het is een middenvelder, dus dan haal ik Joey eruit”, besluit hij.