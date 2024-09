Peter Bosz neemt het op voor Joey Veerman: 'Ene week kan hij naar Real Madrid, de andere week is hij niet goed genoeg'

Peter Bosz neemt het vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van PSV op voor Joey Veerman. De 25-jarige middenvelder werd vorige week op bezoek bij Fortuna Sittard (1-3) in de rust gewisseld voor Ismael Saibari, die uitstekend inviel. Met de kritiek op Veerman kan Bosz weinig.

“Kijk, Joey heeft vorig jaar een geweldig seizoen gedraaid en Joey is een geweldige speler”, steekt de trainer van wal. “Ik maak me over hem geen zorgen, omdat hij volgens de media het ene moment meekan bij Real Madrid en het andere moment niet goed genoeg is. Ja...”

“Ik snap dat dat voor hem misschien verwarrend kan zijn, maar daar ga ik geen beleid op voeren. Ik werk iedere dag met die jongens. Ze weten hoe ik over ze denk, want dat vertel ik ze wanneer ik dat nodig vind. Joey weet dat ook”, aldus de trainer.

Bosz snapt wel dat de aandacht zich richt op Veerman, die ook tegen Juventus (3-1) werd gewisseld. “Maar ik moet er wel wat om lachen. Ik wissel wel meer jongens. Luuk de Jong wissel ik bijvoorbeeld bijna elke week, nu was het Joey.”

“Ik heb geprobeerd om aan te geven hoe het zat. Veerman was niet eens de slechtste. Mijn alternatief was Saibari, die op zijn positie kan spelen. Ik vond dat we dat nodig hadden, dus heb ik Joey eraf gehaald.” Ondanks zijn goede invalbeurt is Saibari (nog) niet onomstreden bij PSV, benadrukt Bosz. Dat heeft vooral te maken met zijn fitheid.

“Ik kan zeker nog om hem heen. De reden daarvoor is omdat wij gemerkt hebben dat we voorzichtig moeten zijn met hem als er twee wedstrijden per week zijn. Eerst maar eens negentig minuten per wedstrijd. Als hij daar doorheen komt kunnen we toewerken naar twee duels in de week.”

Bosz kan zaterdagmiddag tegen Willem II weer beschikken over Richard Ledezma en Adamo Nagalo. PSV mist de al langer geblesseerden Sergiño Dest, Hirving Lozano en Fredrik Oppegård. De aftrap in Tilburg is om 16.30 uur.