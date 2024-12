Peter Bosz laat tweetal terugkeren in basiself PSV: Joey Veerman op de bank

Luuk de Jong en Rick Karsdorp keren terug in de basis bij PSV voor het duel met Stade Brest, zo delen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. Joey Veerman moet nog genoegen nemen met een reserverol. Het Champions League-duel in Guingamp begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Walter Benítez begint onder de lat bij de Eindhovenaren. De terugkeer van Karsdorp op de rechtsbackpositie gaat ten koste van Richard Ledezma. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams - die dus fit genoeg is bevonden voor een basisplek - vormen de verdediging.

Mauro Júnior neemt weer de nummer zes-rol in en vormt het middenveld samen met de uitblinker van de laatste weken, Ismael Saibari, en Malik Tillman.

Aanvoerder De Jong, die FC Twente-thuis uit voorzorg liet schieten, is weer helemaal fit. De voormalig Oranje-international verdrijft Ricardo Pepi uit de basis en wordt vanaf de zijkanten gesteund door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

Bosz benadrukte weinig verrassend dat PSV ‘goed moet zijn’. “Dat moet je in de Champions League steeds. Shakhtar was voor ons ook een onbekende ploeg en dan zie je in Eindhoven toch hoe goed ze waren.”

“Je moet respect hebben voor de tegenstander. Het zal een kluif zijn, maar we zullen er vol voor gaan." De wedstrijd wordt niet in Brest, maar in Guingamp afgewerkt. Het stadion in Brest voldoet niet aan de veiligheidseisen van de UEFA.

Opstelling Stade Brest: Bizot; Fernandes, Le Cardinal, Chardonnet, Ndiaye, Haïdara; Del Castillo, Camara, Magnetti, Doumbia; Baldé.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.