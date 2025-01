Peter Bosz kondigt vast grote wijziging in basiself aan voor Champions League-duel PSV - Liverpool

Komende woensdag krijgt Ricardo Pepi de voorkeur boven Luuk de Jong in de spitspositie, zo wordt duidelijk tijdens de persconferentie daags voor het Champions League-duel tussen PSV en Liverpool. Trainer Peter Bosz staat met de Amerikaanse spits de pers te woord in het Philips Stadion en hij onthult dat De Jong op de bank zal zitten.

Normaal gesproken is De Jong de eerste spits voor PSV, maar tegen Liverpool kiest Bosz ervoor om met Pepi te starten. Afgelopen weekend kreeg De Jong nog wel een basisplek in de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen NAC (3-2).

Pepi zelf geeft aan erg blij te zijn dat hij in de basis staat tegen the Reds. "Als kind droom je ervan om dit soort wedstrijden te mogen spelen”, aldus de spits.

Verder laat Bosz weten dat Jerdy Schouten niet de plaats in zal nemen van de geschorste Ryan Flamingo. “Schouten zou de geschorste Flamingo achterin kunnen vervangen, maar dat gaat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat ik hem niet laat spelen. Jerdy krijgt rust.” Adamo Nagalo zit mogelijk wel weer bij de selectie.

Daarnaast is het ook nog niet zeker of de grieperige Noa Lang inzetbaar is. Afgelopen weekend ontbrak de vleugelspits van PSV en in de loop van de dinsdag zal moeten blijken of hij mee kan spelen.

“Ik weet nog niet hoe iedereen er precies voor staat”, vertelt Bosz.”De dokter komt straks op de club. Ik heb even met Noa gezeten, maar ook hij is nog niet helemaal okselfris.”

Bosz kijkt uit naar het treffen met Liverpool. “Gezien alles kunnen we wel zeggen dat we op dit moment tegen de beste ploeg ter wereld gaan spelen morgen. Een prachtig affiche, kijken of we op dat niveau mee kunnen.”